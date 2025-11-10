Así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras jornada 19: cuatro equipos disputarán los dos últimos cupos a semifinales

La emoción de la Liga BetPlay 2025-II ha llegado a su punto máximo. Tras la victoria de Independiente Santa Fe 1-0 frente al Deportivo Cali, se cerró la fecha 19 y se está a la expectativa para definir los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales y los cabezas de grupo.
El panorama es tenso, los márgenes mínimos y lo que parecía una lucha tranquila hace unas semanas, hoy está al borde del desastre para varios clubes. Le contamos cómo quedó la tabla de posiciones tras la penúltima fecha y las matemáticas que hacen los equipos para lograr la clasificación.