Así quedó la tabla de posiciones de la Liga tras jornada 19: cuatro equipos disputarán los dos últimos cupos a semifinales

La emoción de la Liga BetPlay 2025-II ha llegado a su punto máximo. Tras la victoria de Independiente Santa Fe 1-0 frente al Deportivo Cali, se cerró la fecha 19 y se está a la expectativa para definir los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales y los cabezas de grupo. El panorama es tenso, los márgenes mínimos y lo que parecía una lucha tranquila hace unas semanas, hoy está al borde del desastre para varios clubes. Le contamos cómo quedó la tabla de posiciones tras la penúltima fecha y las matemáticas que hacen los equipos para lograr la clasificación.

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025-II

1. Medellín - 37 pts (+15) 2. Atlético Nacional - 37 pts (+15) 3. Bucaramanga - 37 pts (+14) 4. Tolima - 35 pts (+11) 5. Fortaleza - 35 pts (+8) 6. Junior - 32 pts 7. América - 29 pts (+7) 8. Alianza - 29 pts (+3) ---------- Fuera de zona de clasificación------ 9. Santa Fe - 28 pts 10. Águilas Doradas - 27 pts 11. Once Caldas - 26 pts 12. Llaneros - 25 pts 13. Millonarios - 23 pts 14. Deportivo Cali - 20 pt 15. Unión Magdalena - 18 pts (-12) 16. Deportivo Pereira - 18 pts (-13) 17. Envigado - 17 pts 18. Pasto - 16 pts 19. Boyacá Chicó - 16 pts 20. La Equidad - 11 pts

La última fecha por el todo o nada

El miércoles 12 de noviembre se abrirá la fecha 20, la última parada antes de los cuadrangulares. América, Alianza, Santa Fe y Águilas Doradas (27 puntos) luchan por evitar quedar al margen. La presión es mayor especialmente para Santa Fe, que como campeón defensor carga con una tradición negativa: nunca ha logrado avanzar desde la fase regular siendo campeón. Y para Once Caldas, que con 26 unidades y diferencia de gol negativa (-3), las posibilidades aún existen, pero necesita casi un milagro.

Las cuentas de América de Cali

América llega con buenas sensaciones tras golear 3-0 al Unión Magdalena y acumular cinco victorias consecutivas. Con 29 puntos y una diferencia de +7, los dirigidos por David González tienen margen para avanzar si vencen en su visita al Medellín. Incluso un empate podría bastar, siempre que Alianza no gane y Águilas Doradas no supere al Tolima con una diferencia superior a cuatro goles. Una derrota no los elimina automáticamente, aunque los obligaría a esperar una serie de combinaciones que incluyan tropiezos de sus rivales directos.

Alianza Valledupar depende de sí mismo

El equipo que dirige Hubert Bodhert, con los mismos 29 puntos y +3 en diferencia de gol, cierra la fase enfrentando precisamente a Santa Fe en El Campín. Un triunfo le garantiza la clasificación. Con un empate dependerá de que Águilas no gane. Una derrota, en cambio, lo obligaría a mirar otros resultados y a confiar en una caída del América o en una derrota amplia de los antioqueños para mantenerse con vida.

Santa Fe tiene las cuentas enredadas

Los cardenales tienen en sus manos la posibilidad de revertir una historia ingrata. Con 28 puntos, una victoria sobre Alianza no solo los clasifica, sino que rompería el maleficio de nunca avanzar como campeones defensores. Si empatan, necesitarán que América pierda por más de cuatro goles o que Águilas no gane. La derrota, en cambio, los dejaría fuera de cualquier ecuación.

Águilas Doradas debe esperar para avanzar

El conjunto de Jonathan Risueño se juega el último boleto con una ecuación simple y cruel: debe vencer a Tolima en Rionegro y esperar. Sus esperanzas dependen de una caída del América o de un empate entre Santa Fe y Alianza. Cualquier otro resultado lo dejará eliminado. Once Caldas también podría aspirar. El Blanco Blanco de Manizales, con 26 puntos y -3 en la diferencia, necesita golear al Deportivo Cali, que ya está sin opciones, y aguardar una derrota amplia del América para reducir una brecha de diez goles, además de que Águilas no gane. Aun así, el duelo directo entre Santa Fe y Alianza garantiza que uno de ellos lo supere, por lo que su clasificación parece más una cuestión de fe que de fútbol.

La pelea por el punto invisible