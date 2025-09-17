Bucaramanga, nuevo líder de la Liga Betplay 2-2025

Con 21 puntos, los mismos que Junior y Fortaleza, pero con mejor diferencia de gol, los dirigidos por Álvarez miran, tras 11 fechas, desde lo más alto de la tabla.

Bajo la dirección de Leonel Álvarez, y luego de vencer a Atlético Nacional 1-0 con diez hombres en el Atanasio, lo que desató la salida del estratega argentino Javier Gandolfi del conjunto verdolaga, el equipo leopardo empató como visitante el martes 0-0 contra América de Cali y estableció el liderato de la Liga Betplay 2-2025.

En la cuarta posición se ubica Tolima con 20 unidades, al igual que Independientes Medellín, que tiene un partido menos; Llaneros es sexto, con 18.

Atlético Nacional, entre tanto, cayó a la séptima posición (17) y el cierra el grupo de los ocho, parcialmente clasificados a la siguiente fase, Santa Fe (16).

"Tengo que valorar el sacrificio de los muchachos. Hoy hicimos siete cambios para manejar cargas y dar minutos a otros, y aún así competimos. Jugar con un hombre menos (Carlos de las Salas, expulsado al minuto 64) contra un rival como América no es fácil, pero este grupo demostró carácter", aseguró Leonel en rueda de prensa.

"Fuimos imprecisos. Nos faltaron jugadores importantes, los necesitamos para el viernes. Era importante sumar y lo hicimos, incluso con una dosis de suerte. Pero eso no nos aparta del objetivo: aún falta mucho. En la semana logramos cuatro puntos ante Nacional y América, que no es poca cosa", agregó Álvarez.