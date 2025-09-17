Bucaramanga, nuevo líder de la Liga Betplay 2-2025

Bucaramanga sigue sorprendiendo en el fútbol profesional colombiano.
Bajo la dirección de Leonel Álvarez, y luego de vencer a Atlético Nacional 1-0 con diez hombres en el Atanasio, lo que desató la salida del estratega argentino Javier Gandolfi del conjunto verdolaga, el equipo leopardo empató como visitante el martes 0-0 contra América de Cali y estableció el liderato de la Liga Betplay 2-2025.
Con 21 puntos, los mismos que Junior y Fortaleza, pero con mejor diferencia de gol, los dirigidos por Álvarez miran, tras 11 fechas, desde lo más alto de la tabla.