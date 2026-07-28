El caboverdiano Sidny Lopes Cabral agradeció por los mensajes recibidos tras ganar el premio a mejor gol del Mundial

La FIFA anunció el pasado lunes 27 de julio que el segundo tanto de Cabo Verde contra Argentina por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026 fue el mejor gol del torneo. Su autor fue Sidny Lopes Cabral, jugador de 23 años que, tras el Mundial, aumentó su popularidad, aunque ya estaba en el Benfica de Portugal.
Lopes Cabral anotó un gol realmente estético, no solo por la finalización del mismo, sino por la jugada previa donde la tocaron casi todos los caboverdianos que estaban en el terreno de juego. Tras poner la pelota en la escuadra izquierda del arco defendido por el Dibu Martínez, Sidny corrió a la tribuna para abrazar a su esposa e hijos y dejar una postal para el recuerdo.