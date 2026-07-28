¿Puede sacar el pasaporte gratis en Colombia? Estos son los requisitos que debe cumplir en 2026

La Cancillería de Colombia informó las condiciones para acceder al pasaporte sin costo durante 2026, un beneficio dirigido a ciudadanos que cumplen determinados requisitos establecidos en la normativa vigente.
La medida aplica para personas clasificadas en los niveles A, B o C del Sisbén, adultos mayores de 62 años, personas con discapacidad y ciudadanos que necesiten viajar al exterior por motivos de salud, estudio, trabajo, representación oficial u otras situaciones contempladas en la regulación. El trámite debe realizarse ante las oficinas autorizadas de la Cancillería y requiere una revisión previa de los documentos presentados por cada solicitante.