El mundo está lejos de eliminar el VIH como amenaza para la salud pública: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el mundo aún no va por buen camino para eliminar el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las hepatitis víricas y las infecciones de transmisión sexual (ITS) como amenazas para la salud pública de cara a 2030, un objetivo adquirido por los Estados miembros.
Así lo recoge en un informe de evaluación de la implementación de las estrategias mundiales del sector salud frente a los tres tipos de infecciones establecidas para 2022-2030, en el que ofrece un análisis de la primera mitad del periodo, detallando los avances alcanzados y los déficits persistentes para identificar las acciones prioritarias a realizar en los siguientes años.