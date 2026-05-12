Campeón Mundial en Sudáfrica 2010 está a poco de cerrar compra de equipo histórico de España

Desde el 31 de diciembre del 2025, el futbolista español Sergio Ramos presentó una oferta formal a los máximos accionistas del Sevilla F.C., para convertirse, junto a algunos socios, en dueños de ese equipo, uno de los más importantes del balompié español y siete veces campeón de la Europa League. El club no tenía una buena situación financiera y eso estaba calando en lo deportivo. Por eso las familias Alés, Guijarro-Castro y Carrión, decidieron poner a la venta sus paquetes accionarios en noviembre de ese año. Hubo varias ofertas que rechazaron. Después apareció Ramos, una insignia del fútbol español y de la institución en la que debutó como profesional, como representante del grupo Five Eleven Capital e hizo una oferta tentadora.

¿Cuánto dinero pagará Sergio Ramos para quedarse con el Sevilla?

Parece que Sergio Ramos, quien tiene 40 años y jugó hasta finales del 2025 con el Monterrey mexicano, ya dio un paso al costado en el fútbol profesional y ahora se quiere dedicar a asuntos dirgenciales. El defensa español, campeón con la Selección de su país en Sudáfrica 2010, no se ha retirado oficialmente, pero lleva todo este año sin jugar.

No obstante, goza de renombre en su país. Por eso, se convirtió en la cara visible de la oferta de 450 millones de euros que realizó, junto a su grupo inversor, para quedarse con el Sevilla F.C. Ramos fue la prensa de garantía que llevó a que los dueños actuales del club decidieran firmar un acuerdo de exclusividad de negociación con él y los suyos que vencía a finales de mayo.

Por eso, se aceleraron las negociaciones empezando este mes y este martes se cerró el acuerdo. Según información publicada por el diario El País de España, todo estaría pactado y solo faltarían las firmas del convenio ante las notarías. Además, habría unas condiciones excepcionales: a los 450 millones de euros que ofrecen por el club, habría que restar los 88 millones en deudas que tiene el equipo andaluz para que los nuevos propietarios puedan recibirlo sano financieramente.