Campeón Mundial en Sudáfrica 2010 está a poco de cerrar compra de equipo histórico de España

Desde el 31 de diciembre del 2025, el futbolista español Sergio Ramos presentó una oferta formal a los máximos accionistas del Sevilla F.C., para convertirse, junto a algunos socios, en dueños de ese equipo, uno de los más importantes del balompié español y siete veces campeón de la Europa League.
El club no tenía una buena situación financiera y eso estaba calando en lo deportivo. Por eso las familias Alés, Guijarro-Castro y Carrión, decidieron poner a la venta sus paquetes accionarios en noviembre de ese año. Hubo varias ofertas que rechazaron. Después apareció Ramos, una insignia del fútbol español y de la institución en la que debutó como profesional, como representante del grupo Five Eleven Capital e hizo una oferta tentadora.