x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | “Hijo de pez sabe nadar”: así fue el primer gol de Cristiano Ronaldo Junior con la Selección Portugal sub-16

El seleccionado luso se impuso 3-0 en un partido contra el equipo nacional de Gales.

  • Cristiano Ronaldo Junior, hijo de la figura portuguesa, juega en la cantera del Al-Nassr de Arabia Saudita. Foto: Getty
    Cristiano Ronaldo Junior, hijo de la figura portuguesa, juega en la cantera del Al-Nassr de Arabia Saudita. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

01 de noviembre de 2025
bookmark

Uno de los adagios populares de Portugal, país que tiene una amplia zona costera, es que “hijo de pez sabe nadar”, adaptación del “hijo de tigre sale pintado”, que tenemos en español y se usa para decir que el descendiente de alguien heredó un talento de su padre. Este sábado, la Federación Portuguesa de Fútbol publicó en su cuenta de X un video del hijo de Cristiano Ronaldo con la inscripción “hijo de pez sabe marcar”.

Cristiano Ronaldo Júnior, de 15 años, anotó este primero de noviembre su primer gol con el seleccionado portugués sub-16 en la victoria 3-0 del equipo juvenil contra la Selección de Gales. El atacante juvenil, quien forma parte de las divisiones menores del Al-Nassr de Arabia Saudita y, dicen expertos, podría debutar como profesional más temprano, que tarde, abrió el marcador en el triunfo de los lusos.

¿Cómo fue el gol de Cristiano Ronaldo Junior?

Corría el minuto 42 del partido. Portugal y Gales empataban sin goles. Alto, delgado, con un estilo de correr parecido al de su padre brazos extendidos, piernas bien abiertas para que la zancada le permitiera avanzar más rápido que su rival, recibió de un rival un pase en profundidad entrando al área y, no lo controló sino que sacó un remate al primer palo que dejó sin opciones al arquero galés.

Junior, como es conocido, celebró con euforia la anotación. Sus compañeros corrieron para abrazarlos. Mercedes Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo que acompañó a su hijo en todo el proceso formativo, también festejó en las tribunas viendo el tanto que marcó su nieto, que lo acerca cada vez más al fútbol profesional.

Cristiano Ronaldo, figura lusa que está cerca de llegar a 1.000 goles en su carrera profesional (lleva 950), no ha dicho nada a su hijo. En mayo de este año, cuando Junior debutó con el seleccionado portugués sub-15 (con el que marcó un par de goles en un torneo amistoso), el futbolista nacido en Madeira felicitó a su hijo con una publicación en redes sociales donde dijo que estaba orgulloso de él.

Tras el gol marcado contra Gales, al ver el crecimiento que viene teniendo el joven futbolista y teniendo en cuenta que Ronaldo, quien cumplirá 41 años en febrero, sigue más vigente que nunca, en redes sociales empezaron a plantear la posibilidad de que padre e hijo tengan la posibilidad, pronto, de compartir cancha en el profesionalismo, mientras que

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Portugal
Portugal
Cristiano Ronaldo
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida