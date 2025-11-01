Video | “Hijo de pez sabe nadar”: así fue el primer gol de Cristiano Ronaldo Junior con la Selección Portugal sub-16

Uno de los adagios populares de Portugal, país que tiene una amplia zona costera, es que “hijo de pez sabe nadar”, adaptación del “hijo de tigre sale pintado”, que tenemos en español y se usa para decir que el descendiente de alguien heredó un talento de su padre. Este sábado, la Federación Portuguesa de Fútbol publicó en su cuenta de X un video del hijo de Cristiano Ronaldo con la inscripción “hijo de pez sabe marcar”.
Cristiano Ronaldo Júnior, de 15 años, anotó este primero de noviembre su primer gol con el seleccionado portugués sub-16 en la victoria 3-0 del equipo juvenil contra la Selección de Gales. El atacante juvenil, quien forma parte de las divisiones menores del Al-Nassr de Arabia Saudita y, dicen expertos, podría debutar como profesional más temprano, que tarde, abrió el marcador en el triunfo de los lusos.