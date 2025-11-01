Video | “Hijo de pez sabe nadar”: así fue el primer gol de Cristiano Ronaldo Junior con la Selección Portugal sub-16

¿Cómo fue el gol de Cristiano Ronaldo Junior?

Corría el minuto 42 del partido. Portugal y Gales empataban sin goles. Alto, delgado, con un estilo de correr parecido al de su padre –brazos extendidos, piernas bien abiertas para que la zancada le permitiera avanzar más rápido que su rival–, recibió de un rival un pase en profundidad entrando al área y, no lo controló sino que sacó un remate al primer palo que dejó sin opciones al arquero galés.

Junior, como es conocido, celebró con euforia la anotación. Sus compañeros corrieron para abrazarlos. Mercedes Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo que acompañó a su hijo en todo el proceso formativo, también festejó en las tribunas viendo el tanto que marcó su nieto, que lo acerca cada vez más al fútbol profesional.

Cristiano Ronaldo, figura lusa que está cerca de llegar a 1.000 goles en su carrera profesional (lleva 950), no ha dicho nada a su hijo. En mayo de este año, cuando Junior debutó con el seleccionado portugués sub-15 (con el que marcó un par de goles en un torneo amistoso), el futbolista nacido en Madeira felicitó a su hijo con una publicación en redes sociales donde dijo que estaba orgulloso de él.