Se acaban las pruebas: ante Nueva Zelanda empieza a perfilarse la Selección que Lorenzo llevará al Mundial

Se le acaba el tiempo de “probar” a Néstor Lorenzo. El Mundial de Norteamérica está a la vuelta de la esquina. En poco menos de siete meses la Selección Colombia participará en su séptima Copa del Mundo.
Por eso, los partidos amistosos de noviembre ya no son tanto para analizar qué jugadores pueden encajar en la idea de juego del entrenador, sino para consolidar la base que disputará la cita del próximo año.
Lorenzo lo sabe. En la convocatoria para medirse a Nueva Zelanda y Australia hay 20 de los 26 futbolistas que disputaron la Copa América de 2024, en la que el seleccionado cafetero fue subcampeón, mostrando buen fútbol.