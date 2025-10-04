“A nosotros nos faltaba todo, menos corazón”: John Édison Castaño recuerda la Selección Colombia Sub-20 del 85

Desde que Colombia clasificó por primera vez al Mundial Sub-20 en la otrora Unión Soviética-1985, hace ya 40 años, de la mano del técnico Luis Alfonso Marroquín (murió el 2 de septiembre de 2020), muchas figuras han quedado en el corazón del hincha y se evocan cada vez que se realiza una nueva edición del certamen como sucede en Chile-2025.
¿Quién que guste del buen fútbol puede olvidar los desbordes y gambetas endiabladas del pereirano Jhon Édison Castaño, la capacidad goleadora de John Jairo Tréllez y las atajadas de René Higuita? Difícil ignorar la huella que dejaron también Carlos Mesa, Álvaro Núñez, John Álvarez, Jairo Ampudia, José Hurtado, Orlando Maturana, Wilmer Cabrera, Carlos Álvarez, Felipe Pérez (asesinado en octubre de 1996), Eduardo Niño y Wilson James Rodríguez.
De ellos, la mayoría y tras cumplir sus ciclos como futbolistas, emprendieron caminos diferentes al fútbol. Otros siguieron aferrados a la pasión que los sacó del anonimato y les dio la posibilidad de salir adelante con sus familias.
Castaño, a quien se llegó a tildar como el “Maradona colombiano”, está vinculado hoy al fútbol con la Alcaldía de Pereira. Las lesiones y la falta de una buena asesoría impidieron una carrera más promisoria de este delantero que jugó en América de Cali, Nacional y Racing de Avellaneda. EL COLOMBIANO habló con él de su experiencia mundialista y de lo que piensa del actual seleccionado.