De Turbo a Tumaco: los rincones donde nació el talento de la Colombia que terminó tercera en el Mundial Sub-20

En el rostro de cada jugador de la Selección Colombia Sub-20 que alcanzó la tercera posición mundial, hay una historia que se extiende mucho más allá del fútbol. Cada pase, cada carrera y cada gol llevan consigo un acento distinto, un paisaje, una manera de entender el juego. Porque si algo reveló esta camada es que el talento colombiano sigue brotando desde los rincones más diversos del país, desde los barrios polvorientos del Caribe hasta las riberas del Atrato o las montañas antioqueñas. El fútbol, una vez más, es el hilo que cose a un país fragmentado por geografías, pero unido por la pelota.
Antioquia, tierra de tradición formadora, volvió a ser un epicentro de talento. Luis Mena, nacido en Turbo, y Weimar Vivas, oriundo de Vigía del Fuerte, son producto de esa Antioquia profunda, la que no se limita al brillo de Medellín, sino que se expande hacia las zonas ribereñas del Atrato, donde la pasión por el balón se mezcla con la vida comunitaria. De allí, de canchas que muchas veces son de tierra o cemento, surgen defensores y volantes con carácter, moldeados por la competencia constante y el empuje que históricamente ha caracterizado a los jugadores antioqueños. Junto a ellos aparece Emilio Aristizábal, nacido en Medellín, representante de una escuela más estructurada, nutrida por el trabajo de instituciones como Atlético Nacional, y por el legado de formadores como Carlos “Piscis” Restrepo y Alejandro Restrepo, quienes han hecho de la pedagogía futbolística un arte.