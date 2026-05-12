La Selección Colombia aparece en el top 10 de nuevo ranking de favoritos al Mundial 2026, ¿quién lidera?

El fútbol y la ciencia son una misma cosa. La evolución del uno depende por completo del otro. Más ahora, que vivimos en una época donde abundan los datos, que pueden ayudar a mejorar rendimiento, firmar nuevos jugadores para un club e, incluso, “predecir el futuro”, uno de los sueños irresolutos del hombre.
Aunque saber, de manera anticipada, qué va a pasar en un evento es, en teoría, imposible; también es verdad que los modelos matemáticos de predicción que se han desarrollado en los últimos años permiten intuir ciertas cosas. En golf y tenis, por ejemplo, hay marcas que han trabajado para que tanto entrenadores, como personas del común, puedan ver en tiempo real datos relacionados con el rendimiento de un deportista y saber si tiene más opciones de ganar que su rival.