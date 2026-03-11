¿Néstor Lorenzo le abrirá la puerta a “nueva joyas” en la Selección Colombia en último llamado previo al Mundial?

Es uno de sus sueños más grandes. Siempre le ha hecho ilusión vestir la camiseta de la Selección Colombia de mayores. Ha estado cerca un par de veces desde que juega en el Gremio de Brasil. A Miguel Monsalve le ha llegado la información de que el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, lo ha bloqueado y ha pedido a su club la posibilidad de que lo presten para vestirse con la Tricolor.
Sin embargo, no ha entrado en la convocatoria. Eso le ha generado tristezas: el peso de la ilusión es proporcional a la profundidad de la frustración cuando algo se pretende tener en las manos y se escapa como agua entre los dedos.