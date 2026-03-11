x

¿Néstor Lorenzo le abrirá la puerta a “nueva joyas” en la Selección Colombia en último llamado previo al Mundial?

El seleccionado nacional está cerca de presentar la lista de futbolistas convocados para los amistosos contra Croacia y Francia. Acá algunos futbolistas jóvenes que esperan oportunidad.

  Miguel Monsalve atraviesa un gran presente con el Gremio de Brasil; es uno de los jugadores más aplaudidos por la hinchada. FOTO GETTY
    Miguel Monsalve atraviesa un gran presente con el Gremio de Brasil; es uno de los jugadores más aplaudidos por la hinchada. FOTO GETTY
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Es uno de sus sueños más grandes. Siempre le ha hecho ilusión vestir la camiseta de la Selección Colombia de mayores. Ha estado cerca un par de veces desde que juega en el Gremio de Brasil. A Miguel Monsalve le ha llegado la información de que el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, lo ha bloqueado y ha pedido a su club la posibilidad de que lo presten para vestirse con la Tricolor.

Sin embargo, no ha entrado en la convocatoria. Eso le ha generado tristezas: el peso de la ilusión es proporcional a la profundidad de la frustración cuando algo se pretende tener en las manos y se escapa como agua entre los dedos.

No obstante, no ha dejado de soñar. El joven antioqueño, de 22 años, ha tenido una buena presentación con el elenco brasileño en el inicio de este año. El fin de semana pasado, por ejemplo, fue campeón del Torneo Gaúcho —estadual de Río Grande del Sur— con su equipo, tras vencer 1-4 en penaltis a Internacional de Porto Alegre, su eterno rival, luego de igualar a un tanto en el tiempo reglamentario.

Por eso, Monsalve puede ser uno de los futbolistas que den la sorpresa en la convocatoria de Lorenzo para los duelos amistosos de este mes frente a las selecciones de Croacia y Francia, que se disputarán el 26 y 29 de marzo en Estados Unidos.

Hasta el momento, Miguel ha disputado cuatro encuentros en lo que va del año. En ellos suma 200 minutos en cancha y ha marcado un tanto. ¿Será que Lorenzo, en su última lista “tanteadora”, le da la posibilidad de recibir un llamado para por fin cumplir su sueño de jugar en el equipo nacional?

¿Podrá José dejar “in love” a Néstor Lorenzo?

Monsalve no es el único futbolista de Gremio que podría dar la sorpresa en el llamado del técnico argentino. También hay aficionados que esperan que el extremo barranquillero José Enamorado, mejor jugador de la final del Clausura 2025 con el Junior de Barranquilla y uno de los “mejores fichajes” del fútbol brasileño para el inicio de este año, pueda aparecer en la lista.

El atlanticense es un futbolista de banda, rápido, que puede marcar diferencia en momentos en que los elencos rivales dejen espacios. El jugador, de 27 años, ha disputado 10 encuentros en los tres meses del año con Gremio.

En ellos, hasta el momento, acumula 458 minutos de juego, en los que ha anotado un gol, mientras que ha dado una asistencia. El tanto fue, justamente, en el juego de ida de la final del Torneo Gaúcho, disputado el 1 de marzo de este año y con el que su equipo se impuso 1-0 al Internacional de Rafael Santos Borré y Johan Carbonero, ambos convocados habituales.

Enamorado, según se ha especulado, sería del gusto de Lorenzo. Sin embargo, tiene una dura competencia en la posición en la que juega: suele ser atacante por la banda izquierda, en la que Luis Díaz es titular habitual. En esa posición también suelen llamar a Jaminton Campaz, quien juega en Rosario Central.

¿Uno de los goleadores de la Champions llegará a la Selección?

El delantero samario Camilo Durán, quien forma parte del Qarabag de Azerbaiyán, es una de las gratas sorpresas del fútbol europeo. El futbolista colombiano, de 24 años, suma nueve goles y siete asistencias con su equipo.

Cinco de ellos fueron en la Liga de Campeones de la UEFA. El futbolista, nacido en Santa Marta y formado en las divisiones menores del Medellín, es uno de los goleadores del torneo de clubes más importante del mundo.

Su buena presentación podría abrirle la puerta para entrar a la Selección Colombia. Lo mismo podría ocurrir con el defensa central colombiano Julián Millán, quien ha tenido una buena presentación con Nacional de Montevideo, cuadro en el que jugó hasta hace poco: recientemente fichó con el Fluminense brasileño.

Temas recomendados

Selección Colombia
Selección Croacia
Selección Francia
Internacional de Porto Alegre
Gremio FC
Mundial 2026
Brasil
Luis Díaz
Jhon Jáder Durán
Miguel Monsalve
