¿Quiénes serían los rivales de la Selección Colombia y en qué estadios jugarían en el Mundial? Todo sobre el sorteo de los grupos

En nueve días se sortean los grupos del Mundial de Norteamérica. El viernes 5 de diciembre el mundo tendrá los ojos puestos en Washington. Sin embargo, desde ya hay expectativa. La organización del torneo aplicó una buena estrategia para mantener a los aficionados conectados con el evento desde esta semana y publicó cuáles serán las sedes en las que se disputarán los partidos de cada grupo.
La Copa del Mundo de 2026 tendrá 12 grupos, cuatro más de los que hubo en Qatar 2022. El Mundial, que se disputará entre junio y julio del próximo año en Canadá, Estados Unidos y México, será el primero de la historia con 48 selecciones –antes eran 32. Por eso la ampliación de zonas. Eso llevó a que se ampliaran las sedes: en Oriente Medio se disputaron los partidos en ocho sedes. En la próxima edición del torneo serán 16.