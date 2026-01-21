A punta de goles, Luis Suárez va ganando la carrera por ser el 9 titular de la Selección Colombia en el Mundial

La pelea por el puesto de delantero centro titular de la Selección Colombia empieza a tomar forma y, a poco más de cinco meses del Mundial de 2026, hay un nombre que comienza a ganar terreno con argumentos sólidos: Luis Suárez. El atacante del Sporting de Lisboa atraviesa su mejor momento en Europa y sus goles ya no solo llaman la atención en Portugal, sino que empiezan a pesar en la discusión interna del combinado nacional.
El último golpe sobre la mesa fue su doblete ante el PSG, en un partido de alta exigencia y vitrina internacional. No se trató solo de convertir, sino de cómo lo hizo: presencia en el área, lectura de los espacios, contundencia y personalidad para aparecer en un escenario grande. “Ese tipo de actuaciones son las que suelen marcar diferencias cuando los técnicos deben tomar decisiones pensando en torneos cortos y de máxima presión, como un Mundial”, dice un técnico experimentado como Jorge Luis Pinto.