Colombia femenina ya está en Santa Cruz de la Sierra para preparar el duelo ante Bolivia de este viernes

Manuela Vanegas, Jorely Carabalí y Marcela Restrepo las últimas en llegar a la concentración en Bolivia.

  La Selección Colombia femenina de la categoría mayores ya se encuentra en Bolivia preparándose para el duelo del viernes por la tercera fecha de la Liga de Naciones. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    La Selección Colombia femenina de la categoría mayores ya se encuentra en Bolivia preparándose para el duelo del viernes por la tercera fecha de la Liga de Naciones. FOTO: Juan Antonio Sánchez
  La defensora antioqueña Manuela Vanegas llegó a la concentración de Colombia en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. FOTO CORTESÍA FCF
    La defensora antioqueña Manuela Vanegas llegó a la concentración de Colombia en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
24 de noviembre de 2025
bookmark

La Selección Colombia femenina mayores llegó a Santa Cruz de la Sierra para prepararse con miras al partido del viernes ante Bolivia por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina.

Colombia, que es líder del torneo que da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027, y dos por repechaje, tiene además la máxima artillera del torneo, ya que Leicy Santos tiene tres goles.

Entre las principales novedades que tiene la Selección está el regreso de la defensora antioqueña Manuela Vanegas, quien estuvo ausente varios meses por su lesión de ligamento cruzado, pero ya está de regreso en la Liga Premier femenina y en la Selección.

La defensora antioqueña Manuela Vanegas llegó a la concentración de Colombia en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. FOTO CORTESÍA FCF
La defensora antioqueña Manuela Vanegas llegó a la concentración de Colombia en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. FOTO CORTESÍA FCF

Las jugadoras que militan en Colombia se reunieron el sábado en Bogotá y el domingo viajaron a Bolivia, mientras que las demás futbolistas llegan directamente a Santa Cruz de la Sierra.

Colombia, que ya cuenta con 16 de las 23 convocadas, estará en Santa Cruz hasta el 27 de noviembre, día en el que viajarán a La Paz para medirse a Bolivia el viernes 28, a las 4:00 de la tarde (hora de nuestro país).

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia lideran la Liga con seis puntos, producto de dos victorias ante Perú (4-1) y Ecuador (1-2).

Así se jugará la tercera fecha de la Liga de Naciones

Viernes 28 d noviembre

Perú-Chile (4:00 p.m.)

Bolivia-Colombia (4:00 p.m.)

Paraguay-Uruguay (6:00 p.m.)

Ecuador-Venezuela (6:00 p.m.)

Descansa: Argentina

Deportes
Fútbol
Seleccion Colombia Femenina
Liga de Naciones Femenina
Bolivia
Manuela Vanegas
Ángelo Marsiglia
