Colombia femenina ya está en Santa Cruz de la Sierra para preparar el duelo ante Bolivia de este viernes

La Selección Colombia femenina mayores llegó a Santa Cruz de la Sierra para prepararse con miras al partido del viernes ante Bolivia por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina.

Colombia, que es líder del torneo que da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027, y dos por repechaje, tiene además la máxima artillera del torneo, ya que Leicy Santos tiene tres goles.

Entre las principales novedades que tiene la Selección está el regreso de la defensora antioqueña Manuela Vanegas, quien estuvo ausente varios meses por su lesión de ligamento cruzado, pero ya está de regreso en la Liga Premier femenina y en la Selección.