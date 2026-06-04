La Selección ya tiene la bandera del país: así fue la “ceremonia de envío” antes de viajar a Norteamérica 2026 en Bogotá

La pista del aeropuerto Militar de Catam, en Bogotá, fue el último pedazo de suelo colombiano que pisaron los futbolistas de la Selección Colombia antes de iniciar el viaje que los llevará al Mundial. En la tarde del jueves 4 de junio, los 26 jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo de Norteamérica dejaron el país. El destino de ese vuelo no será Guadalajara, ciudad mexicana donde tienen previsto concentrarse antes del debut del 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio Azteca; sino San Diego, ciudad ubicada al sur de California, en Estados Unidos, que tiene paso fronterizo con Tijuana, en territorio manito.

En esa ciudad, donde, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, viven 10.000 colombianos, el seleccionado nacional se enfrentará a Jordania el domingo 7 de junio, en el último juego de preparación antes de iniciar la participación en la séptima Copa del Mundo de su historia. Según se ve en las fotos que compartió la Federación Colombiana de Fútbol, los jugadores se vieron contentos antes de partir hacia territorio estadounidense.

¿Cómo fue la ceremonia de despedida de la Selección Colombia?

La última vez que una Selección Colombia viajó a un Mundial el presidente del país era Juan Manuel Santos. Desde Rusia 2018, donde los criollos llegaron a octavos de final, un seleccionado nacional no iba al torneo. En aquella oportunidad el primer mandatario del país le entregó la bandera a Falcao García, capitán del elenco nacional. Conozca: Daniel Muñoz publicó emotivo video sobre su preparación para disputar su primer Mundial

Este jueves Gustavo Petro, quien está a un par de meses de terminar su mandato presidencial, hizo lo propio con Néstor Lorenzo, el técnico que asumió su cargo a mediados del 2022, después de que no se lograra la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar, para que la llevaran al primer Mundial que contará con la participación de 48 selecciones.

En el acto de despedida, que inició pasado el mediodía del jueves, contó con la presencia del presidente Petro, de la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, así como el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. En ella, los futbolistas escucharon un discurso del primer mandatario, y después pasaron, uno a uno, para recibir de sus manos un regalo (parecía un sombrero vueltiao), antes de subirse al avión.

El seleccionado criollo llegará a California en la madrugada colombiana del viernes. Ese día entrenarán en territorio norteamericano para preparar el duelo en el que buscarán la victoria 28 de la era de Néstor Lorenzo. Después, viajarán a México para ponerse “en modo Mundial”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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