La base del listado de Néstor Lorenzo: 19 finalistas de la Copa América 2024 jugarán el Mundial 2026

De los 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, 19 estuvieron en la Copa América que se disputó en Estados Unidos durante el 2024, en la que el elenco nacional logró su mejor presentación en un torneo internacional en los últimos años.
En territorio norteamericano, el elenco criollo logró volver a la final del torneo continental después de 23 años –la última que habían jugado fue en 2001, cuando fueron campeones–. En el duelo definitivo, que se disputó en el estadio Hard Rock de Miami, los cafeteros enfrentaron a la Selección de Argentina, vigente campeona del Mundo y bicampeona del continente después de imponerse 1-0 en la final.
Entérese: Willer Ditta y el Cucho Hernández, las grandes sorpresas de Néstor Lorenzo en la convocatoria de Colombia