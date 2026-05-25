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La base del listado de Néstor Lorenzo: 19 finalistas de la Copa América 2024 jugarán el Mundial 2026

El seleccionado colombiano buscará superar los octavos de final de la Copa del Mundo que empieza el 11 de junio en Ciudad de México.

  • El futbolista colombiano James Rodríguez fue la piedra angular del elenco nacional en la Copa América que se disputó en Estados Unidos. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El futbolista colombiano James Rodríguez fue la piedra angular del elenco nacional en la Copa América que se disputó en Estados Unidos. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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De los 26 futbolistas convocados por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, 19 estuvieron en la Copa América que se disputó en Estados Unidos durante el 2024, en la que el elenco nacional logró su mejor presentación en un torneo internacional en los últimos años.

En territorio norteamericano, el elenco criollo logró volver a la final del torneo continental después de 23 años –la última que habían jugado fue en 2001, cuando fueron campeones–. En el duelo definitivo, que se disputó en el estadio Hard Rock de Miami, los cafeteros enfrentaron a la Selección de Argentina, vigente campeona del Mundo y bicampeona del continente después de imponerse 1-0 en la final.

Entérese: Willer Ditta y el Cucho Hernández, las grandes sorpresas de Néstor Lorenzo en la convocatoria de Colombia

La presentación en ese torneo fue el punto más alto del rendimiento de La Tricolor desde que Lorenzo asumió como técnico de Colombia en septiembre del 2022. En la Copa América, por ejemplo, Colombia logró el hito de 27 partidos sin perder que se terminó después de que cayeron en el duelo por el título contra los dirigidos por Lionel Scaloni.

¿Quiénes son los futbolistas que estuvieron en la Copa América que van al Mundial?

El rendimiento de la Selección Colombia en la Copa América de Estados Unidos fue óptimo. Los futbolistas lograron armar una familia y arroparon a sus líderes: Luis Díaz y James Rodríguez. Además, el hecho de que estuvieran concentrados durante más de un mes, llevó a que entendieran la idea de juego del entrenador nacional, lo que se reflejó en el resultado obtenido.

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Por eso, los futbolistas que hicieron parte de ese proceso son la base del equipo que jugará el Mundial. Los arqueros que eligió Lorenzo son los mismos que estuvieron en el torneo continental: David Ospina, Álvaro Montero y Camilo Vargas, que fue el titular. En la zona defensiva, entre tanto, repiten Jhon Lucumí, Santiago Arias, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Deiver Machado.

Entre tanto, en la zona de volantes estarán Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Jhon Arias, Jéfferson Lerma y Juan Fernando Quintero. Los delanteros que estuvieron en el torneo continental e irán al Mundial serán Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Los futbolistas de la Copa América 2024 que quedaron por fuera

El ataque fue la faceta del juego que más cambios tuvo entre la Copa América y el Mundial. Los futbolistas Rafael Santos Borré, Miguel Ángel Borja, Yáser Asprilla, Luis Sinisterra y Jhon Jáder Durán se quedaron por fuera de la lista mundialista de Lorenzo.

Sus lugares los ocupan Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez y Juan Camilo Hernández, quienes se quedaron por fuera del listado de la Copa América. Entre tanto, en la zona de volantes se quedó por fuera Mateus Uribe y en defensa Carlos Cuesta, quien fue, junto a Dávinson Sánchez, el central titular en los partidos definitivos como la final contra Argentina.

Puede leer: ¿Néstor Lorenzo seguirá con la Selección Colombia después del Mundial 2026? Esto contestó al ser interrogado

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos jugadores de la Copa América estarán en el Mundial?
Diecinueve futbolistas que jugaron la Copa América 2024 también fueron convocados al Mundial 2026 con Colombia.
¿Quiénes quedaron fuera de la convocatoria mundialista?
Rafael Santos Borré, Miguel Borja, Yáser Asprilla, Luis Sinisterra y Jhon Jáder Durán no fueron incluidos por Néstor Lorenzo.
¿Qué nuevos jugadores estarán en el Mundial?
Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez y Juan Camilo “Cucho” Hernández ingresaron a la lista definitiva de Colombia.

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