Con el regreso de Endrick, pero sin Neymar: el Brasil de Carlo Ancelotti se prepara para amistosos previos al Mundial

El joven delantero Endrick, renacido tras llegar al Olympique de Lyon cedido por el Real Madrid, es la gran novedad en la convocatoria de la Selección Brasil para los amistosos contra Francia y Croacia de este mes, anunció el lunes el seleccionador, Carlo Ancelotti.
Endrick, de 19 años, es llamado por primera vez por Ancelotti, técnico con el que debutó en el Real Madrid. Los regresos tras bajas por lesión del extremo Raphinha, del Barcelona, y el portero Alisson, del Liverpool, resaltan en la lista para los primeros partidos del año de la Canarinha, en preparación para el Mundial de Norteamérica, además de la presencia del astro del Real Madrid Vinícius Júnior.