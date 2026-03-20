¿Sebastián Villa está vetado en la Selección Colombia?

¿Merece Sebastián Villa retornar a la Selección Colombia? ¿Existe un veto que le impide defender la Tricolor? A las puertas del Mundial de fútbol en Norteamérica, surge la duda: ¿Ya tiene Néstor Lorenzo definida su nómina de extremos?
La ausencia del atacante de Independiente Rivadavia en la nueva convocatoria reavivó la polémica.
El antioqueño, exfigura de Boca Juniors, atraviesa un gran momento en la Primera División de Argentina, tanto que varios medios de ese país daban por hecho su llamado para los amistosos ante Croacia (26 de marzo en Orlando) y Francia (29 en Washington).