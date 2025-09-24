Conozca a Sebastián Peña, el freestyler paisa que pasó de la calle a brillar al lado de CR7

Sebastián Peña Morales se dejó seducir desde muy pequeño por el freestyle, deporte en el que se ganó el remoquete de “Machine”, ya que por su dedicación y constancia le empezaron a decir que era una máquina, y por ello se quedó con ese apodo, como todos lo conocen no solo a nivel local, sino también mundial. La pasión que este joven de 25 años siente por el freestyle no solo le ha permitido ser campeón latinoamericano, sino que le dio la oportunidad de cumplir un sueño: conocer y compartir con Cristiano Ronaldo. Cuando inició en el mundo del fútbol, Sebastián siempre buscaba tener un gran dominio del balón y se guiaba por el profesionalismo que observaba en videos de su ídolo, CR7. Los trucos que hacía el portugués con el balón, sobre todo en su paso por el Manchester United entre 2003 y 2009, fueron los primeros que intentó Machine. Los repitió hasta dominarlos por completo, como una forma de rendirle tributo a su referente.

Poco a poco fue mejorando y haciéndose más fuerte en esta disciplina. Por ello, cuando se dio cuenta de la convocatoria de Binance (el ecosistema de criptomonedas más grande del mundo) para encontrar al mejor freestyler que acompañara a CR7 en un comercial, no lo dudó. Convencido de sus capacidades, envió su video y se postuló. Tras un largo proceso, Sebastián fue finalista y quedó entre los cinco mejores. Para su sorpresa, Cristiano Ronaldo debía elegir al ganador y lo escogió a él. “Casi me da un infarto porque es mi ídolo desde hace 16 años y pensé que era un sueño difícil de lograr, ya que no soy futbolista sino freestyler. Pero gracias a este concurso no solo pude compartir con él, hacer el comercial y tomarme fotos, sino también verlo en acción en el partido entre Portugal y Dinamarca. Un sueño cumplido que quedará en mí para toda la vida”, relató emocionado. Tras la experiencia vivida con CR7 en Portugal, Machine regresó a Medellín para seguir entrenando y convertirse en inspiración para otros amantes del freestyle, una disciplina que cada día gana más adeptos en la ciudad. Tanto, que esta semana varios de ellos estarán compitiendo en un evento de gran nivel: el Latinoamericano, en el que Sebastián defenderá su título en casa.

Desde este miércoles, Medellín es el punto de encuentro de los mejores exponentes del freestyle, y Sebastián tendrá el reto de defender en su casa el título de rey latinoamericano. La emoción es aún mayor, pues en las calles de Manrique estarán los mejores del continente. Con el respaldo de la Alcaldía de Medellín, la ciudad recibe a 150 deportistas provenientes de Brasil, Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Guatemala. Estos atletas competirán en busca no solo del título, sino también de uno de los cuatro cupos masculinos y cuatro femeninos para el Mundial de Fútbol Freestyle, que se celebrará en diciembre en Polonia. Según los organizadores, las competencias se desarrollarán en dos escenarios: el 24 y 25 de septiembre en el centro de eventos Hangar-Hall 45, ubicado en Manrique, de 10:00 a.m. a 5:30 p.m. Luego, la jornada del 26 de septiembre será de 1:00 a 6:00 p.m. en Florida Parque Comercial, y el 27 de septiembre en el mismo escenario, de 1:00 p.m. a 8:00 p.m. Desde la Alcaldía informaron que el torneo será abierto al público. Además, los espectadores podrán disfrutar de competencias en otras modalidades, como rutinas, la categoría infantil y hasta un torneo con minirobots. “Para Medellín, recibir el Sudamericano de Freestyle Fútbol Pulse es una gran oportunidad para visibilizarnos como una ciudad de grandes eventos deportivos. Aquí creemos en el poder transformador de los eventos culturales, creativos y deportivos. El Sudamericano es también una plataforma para los emprendedores y una apuesta por resaltar el talento”, destacó la secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo.