Jugadora de Atlético Nacional reforzará a Santa Fe para la Copa Libertadores Femenina

La final de la Liga Femenina entre las Cardenales y Azucareras se disputará el 14 y 21 de septiembre.

  • La delantera Sara Sofía Martínez de Atlético Nacional fue prestada a Santa Fe para reforzar el equipo cardenal en Copa Libertadores Femenina. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
    La delantera Sara Sofía Martínez de Atlético Nacional fue prestada a Santa Fe para reforzar el equipo cardenal en Copa Libertadores Femenina. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
bookmark

Atlético Nacional que terminó su presentación en la Liga Femenina, tras ser eliminado por el Deportivo Cali, anunció que su delantera Sara Sofía Martínez será prestada a Santa Fe, el otro finalista para su presentación en la Copa Libertadores Femenina.

De acuerdo con lo expuesto por Atlético Nacional, Sara Sofía se unirá a Santa Fe para entrenar con ellas con miras a la participación en la Copa Libertadores que se disputará del 2 al 18 de octubre en Argentina.

Sara Sofía fue cedida en préstamo hasta el 31 de octubre, cuando debe regresar a las filas de Atlético Nacional Formas Íntimas, para continuar con los trabajos con miras a lo que será el torneo 2026 con las verdolagas.

Santa Fe y Deportivo Cali disputarán la final de la Liga Femenina los próximos días 14 y 21 de septiembre, primero en El Campín y cerrando en el estadio de Palmaseca, cuando se conocerá al nuevo campeón.

Hay que recordar que Santa Fe tiene tres títulos (2017, 2020, 2023) y el Cali, actual campeón suma dos (2021, 2024) y de ganar, igualaría a las Cardenales como máximas campeonas de la Liga Femenina.

El campeón de Colombia será ubicado en el Grupo D de la Copa Libertadores junto a Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile; mientras que el subcampeón estará en el Grupo A junto al campeón Corinthians de Brasil, Always Ready de Bolivia y el clasificado por Ecuador, que aún no se ha definido.

En el Grupo B fueron ubicados Boca Juniors de Argentina, Alianza Lima de Perú, Adiffem de Venezuela y Ferroviaria de Brasil, en el C están Sao Paulo de Brasil, San Lorenzo de Argentina, Colo Colo de Chile y Olimpia de Paraguay.

Corinthians, actual campeón es el líder de coronas en esta competencia con 5, seguido de San José de Brasil con 3, Ferroviarias y Santos de Brasil ambos con 2.

Por Colombia el único título fue el alcanzado por Atlético Huila en 2018 mientras que Santa Fe ha sido subcampeón en 2021 y 2024, y América de Cali fue subcampeón en 2020. Formas Íntimas también fue subcampeón en 2013.

Deportes
Fútbol
Copa Libertadores
Atlético Nacional
Independiente Santa Fe
Fútbol femenino
Liga Femenina
Medellín
Utilidad para la vida