Jugadora de Atlético Nacional reforzará a Santa Fe para la Copa Libertadores Femenina

Atlético Nacional que terminó su presentación en la Liga Femenina, tras ser eliminado por el Deportivo Cali, anunció que su delantera Sara Sofía Martínez será prestada a Santa Fe, el otro finalista para su presentación en la Copa Libertadores Femenina. De acuerdo con lo expuesto por Atlético Nacional, Sara Sofía se unirá a Santa Fe para entrenar con ellas con miras a la participación en la Copa Libertadores que se disputará del 2 al 18 de octubre en Argentina. Sara Sofía fue cedida en préstamo hasta el 31 de octubre, cuando debe regresar a las filas de Atlético Nacional Formas Íntimas, para continuar con los trabajos con miras a lo que será el torneo 2026 con las verdolagas.

Santa Fe y Deportivo Cali disputarán la final de la Liga Femenina los próximos días 14 y 21 de septiembre, primero en El Campín y cerrando en el estadio de Palmaseca, cuando se conocerá al nuevo campeón. Hay que recordar que Santa Fe tiene tres títulos (2017, 2020, 2023) y el Cali, actual campeón suma dos (2021, 2024) y de ganar, igualaría a las Cardenales como máximas campeonas de la Liga Femenina.