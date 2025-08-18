Le llegó el día a Nacional para dar otro golpe histórico en el Morumbí ante Sao Paulo: a qué hora y dónde verlo

Ya todo está dicho, todo está entrenado, y ahora será el fútbol en la cancha el que dicte sentencia. Como lo expresó Edwin Cardona tras el 0-0 de la ida en el Atanasio Girardot: “no importa cuánto vale la nómina de un equipo frente a la otra, en la cancha somos 11 contra 11”. Y Atlético Nacional ya demostró que puede ser superior a Sao Paulo; ahora tendrá que hacerlo nuevamente si quiere sellar su paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Este martes desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia) rodará el balón en el mítico estadio Morumbí, y es imposible no recordar la arenga con la que el técnico Javier Gandolfi motivó a los suyos antes de iniciar esta serie. “Estamos donde queríamos estar, entonces saben qué les digo hoy: disfruten, disfruten, porque va a ser una noche mágica. Llegamos fuertes, unidos para dar un paso importantísimo. Desde que suene el silbato seamos once animales que son una familia, juguemos con el puño cerrado, porque hoy vamos a dar el primer paso y lo vamos a dar con el pie derecho”.