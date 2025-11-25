¿Quién es Carlos Pablo Márquez, el conjuez que decidirá el futuro de la Reforma Pensional, tras empate en la Corte?

Luego de que la magistratura tuviera un empate 4-4 para decidir el futuro de la Reforma pensional (Ley 2381 de 2024) se convocó a un sorteo en el cual quedó elegido el conjuez Carlos Pablo Márquez Escobar, quien tendrá la crucial decisión de desempatar en caso de que dicha decisión vuelva a ser dividida. Cabe resaltar que la elección de dicho conjuez se dio tras la recusación del magistrado Héctor Carvajal, quien es cercano al Gobierno de Gustavo Petro y trabajó en Colpensiones. Este fue retirado del debate al considerarse impedido por haber emitido un concepto para dicha entidad. Una decisión que cambió las reglas del juego para definir qué pasará con la Reforma Laboral. Y es que la Corte Constitucional está compuesta por 9 magistrados y, antes de que recusaran a Carvajal, eran cinco quienes estaban de acuerdo con aprobar la Pensional. Por eso, en caso de que, al volver a las votaciones, se repita el empate, entraría el conjuez Márquez Escobar a tomar la decisión definitiva. Los conjueces son la figura que usa la Corte Constitucional para resolver empates o suplir faltantes cuando algún magistrado es recusado o se declara impedido, como ocurrió tras la salida de Héctor Carvajal. Cada año, la Sala Plena elige 18 conjueces, postulados directamente por los magistrados, quienes deben cumplir los mismos requisitos y responsabilidades que un integrante titular. Le puede interesar: Colpensiones defiende la reforma pensional y rechaza ponencia del magistrado Ibáñez que pide tumbarla

¿Quién es Carlos Pablo Márquez Escobar, el conjuez que tendrá en sus manos el futuro de la Reforma pensional?

De acuerdo con los perfiles publicados por la Universidad del Externado y el Centro de Arbitraje y Conciliación, Carlos Pablo es uno de los juristas colombianos con mayor formación y trayectoria en materia de competencia y regulación económica. Es doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y magíster en Derecho de la Universidad de Harvard. Antes de eso estudió Derecho, Filosofía y una maestría en Economía en la Universidad Javeriana, una combinación que marcó su enfoque interdisciplinario. Su carrera profesional lo ha llevado a participar en algunos de los casos más relevantes de los últimos años, entre ellos las fusiones Disney–Fox y AB InBev–Bavaria; las investigaciones por abuso de posición de dominio de Bavaria; la actuación contra Inmadica Andina; y el expediente contra los clubes del fútbol profesional colombiano. Además de su experiencia litigando y asesorando empresas públicas y privadas, ha ocupado cargos clave en la regulación del país. Fue superintendente para la Protección de la Competencia entre 2010 y 2012, y más adelante director y comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) entre 2012 y 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Antes había sido asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Ministerio del Interior y de Justicia. Lea más: Reforma pensional en la Corte: el magistrado Héctor Carvajal queda fuera del debate y nombrarán a conjuez para la decisión Su paso por estas entidades le permitió conocer de cerca sectores como telecomunicaciones, tecnologías de la información, agricultura, minería, salud, comercio y energía. Paralelamente, ha sido profesor durante más de 15 años, diseñador de cursos y consultor en programas de cumplimiento regulatorio. En el ámbito académico, Carlos Pablo ha dictado conferencias en universidades como Columbia, Harvard y Oxford, y ha sido invitado a foros internacionales de la Ocde, la Unctad y la UIT. Su trabajo también ha sido reconocido con distinciones como el Premio Robert Cooter en Derecho y Economía, la Beca del Banco de la República y la Medalla al Mérito en Comunicaciones del Gobierno Nacional. La revista Dinero lo destacó como uno de los 40 líderes menores de 40 años en Colombia.

¿Qué magistrados votaron a favor y en contra?