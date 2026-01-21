Con la serie igualada, Santa Fe y Junior chocan por la Superliga: ¿A qué horas y dónde verlo?

Este miércoles 21 de enero, el fútbol colombiano vivirá su primera gran noche del año. Santa Fe y Junior de Barranquilla se enfrentarán en el estadio Nemesio Camacho El Campín para definir al primer campeón del 2026, con la Superliga como premio mayor. La serie llega igualada 1-1, un marcador que deja todo abierto y que promete un duelo intenso, de nervio alto y detalles mínimos. No será una final sencilla para ninguno de los dos. Ambos equipos han tenido poco tiempo de trabajo, una situación que quedó en evidencia en el partido de ida disputado en el estadio Metropolitano. Falta de sincronización, líneas largas y momentos de imprecisión marcaron ese primer capítulo. Sin embargo, para la vuelta se espera que tanto el ‘león’ como el ‘tiburón’ muestren mayor solidez, luego de haber tenido ya rodaje en la Liga BetPlay I-2026. Santa Fe viene de empatar 1-1 como local ante Águilas Doradas, un resultado que dejó sensaciones divididas, mientras que Junior cayó 0-2 en casa frente al Tolima, un golpe que encendió las alarmas pero que también sirve como punto de partida para corregir errores antes de la gran cita.

El conjunto cardenal sabe que al frente tendrá a un rival de peso. Junior llega como último campeón del fútbol colombiano, con una nómina experimentada y acostumbrada a este tipo de escenarios. Aun así, el objetivo del equipo dirigido por Pablo Repetto es claro: levantar el título en casa, ante su gente y en el escenario que históricamente ha sido su fortaleza. “Nosotros respetamos mucho al rival. Junior es muy buen equipo, es el último campeón, tiene buenos jugadores y con ese respeto vamos a afrontar el partido, pero confiando en nuestras fuerzas, nuestra parte, la calidad de jugadores que tenemos y las ganas de lograr el título”, afirmó Repetto en la rueda de prensa previa al compromiso. En el lado barranquillero, Alfredo Arias deberá rearmar su equipo debido a varias bajas sensibles. Teófilo Gutiérrez no estará por expulsión, mientras que Lucas Monzón (luxación en el hombro izquierdo), Jean Pestaña (intervenido por una lesión con herida en el pómulo derecho), Jesús Rivas (molestia en los aductores) y Kevin Pérez (sobrecarga muscular) también quedaron fuera de la convocatoria. Un panorama complejo, pero no definitivo para un plantel que confía en su profundidad. Así lo expresó Yimmi Chará, una de las voces de liderazgo del Junior: “Tenemos una muy buena nómina, con jugadores de mucha trayectoria. Es normal que al inicio cueste porque hay pocos entrenamientos, pero como compañeros tratamos de que esa adaptación sea lo más rápida posible. Sabíamos que iba a ser un inicio complicado, con pocas sesiones de entrenamiento, pero tenemos la posibilidad de volver a intentarlo y de mostrar el fútbol que se venía mostrando. Y qué mejor que hacerlo en una final”.

Chará también dejó claro cuál es la bandera del equipo en este tipo de partidos: “Uno de los mensajes que siempre comparto es que la actitud no se puede negociar. El equipo la ha hecho parte de su identidad y nos ha dado resultados, incluso en partidos donde el marcador no estaba a favor”.