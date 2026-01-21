Con la serie igualada, Santa Fe y Junior chocan por la Superliga: ¿A qué horas y dónde verlo?

Este miércoles 21 de enero, el fútbol colombiano vivirá su primera gran noche del año. Santa Fe y Junior de Barranquilla se enfrentarán en el estadio Nemesio Camacho El Campín para definir al primer campeón del 2026, con la Superliga como premio mayor. La serie llega igualada 1-1, un marcador que deja todo abierto y que promete un duelo intenso, de nervio alto y detalles mínimos.
No será una final sencilla para ninguno de los dos. Ambos equipos han tenido poco tiempo de trabajo, una situación que quedó en evidencia en el partido de ida disputado en el estadio Metropolitano. Falta de sincronización, líneas largas y momentos de imprecisión marcaron ese primer capítulo. Sin embargo, para la vuelta se espera que tanto el ‘león’ como el ‘tiburón’ muestren mayor solidez, luego de haber tenido ya rodaje en la Liga BetPlay I-2026.
Santa Fe viene de empatar 1-1 como local ante Águilas Doradas, un resultado que dejó sensaciones divididas, mientras que Junior cayó 0-2 en casa frente al Tolima, un golpe que encendió las alarmas pero que también sirve como punto de partida para corregir errores antes de la gran cita.