El DIM apela a su estadística de remontadas para darle vuelta a la serie de Copa ante Santa Fe: a qué hora y dónde verlo

Si hay un equipo en Colombia que sabe de remontadas, ese es el Independiente Medellín. Este miércoles, desde las 8:00 p.m. en El Campín, el “Poderoso” tendrá que echar mano de ese espíritu guerrero para intentar superar a Santa Fe en los cuartos de final de la Copa BetPlay, una llave que domina el conjunto cardenal por 2-1 tras su victoria en el Atanasio Girardot.
La estadística reciente de las visitas del DIM al club bogotano invita a la ilusión: en sus últimas tres presentaciones ante Santa Fe logró dos empates (0-0 y 1-1) y una victoria por 1-2, un registro que alimenta la confianza de cara a este nuevo reto. Pero más allá de los números, lo que realmente sostiene la fe de la hinchada son las remontadas recientes que han marcado la historia del club en el último año.