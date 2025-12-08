Lo borraron: Liverpool tomó contundente decisión tras críticas de Mohamed Salah a Slot

El Liverpool anunció este lunes que Mohamed Salah se quedó fuera de la convocatoria para el partido del martes contra el Inter en Milán, dos días después de las duras críticas del delantero egipcio a los dirigentes del club y a su entrenador Arne Slot. Tras quedarse por tercer partido consecutivo en el banquillo el sábado frente al Leeds (3-3), la estrella egipcia abrió la caja de Pandora, admitiendo que su relación con el entrenador Arne Slot está completamente rota. “Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada”, declaró El Faraón el sábado en Elland Road. “Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha puesto a los pies de los caballos. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa”, dijo por el nefasto inicio de temporada, con solo cuatro victorias en los últimos 15 partidos, contando todas las competiciones.

Horas después, en la rueda de prensa oficial, el técnico neerlandés se refirió a la situación de su atacante cuando le preguntaron si podía haber jugado su último partido con los Reds. “No tengo ni idea, no puedo responder a esa pregunta en este momento. Él tiene todo el derecho de sentir lo que siente, pero no tiene derecho a compartirlo con los medios”, dijo.

Dos días después, este lunes, el Liverpool anunció su convocatoria para viajar a Milán con la ausencia del delantero. Salah se entrenó por la mañana con sus compañeros, pero luego no fue incluido en la lista de convocados para viajar a Milán. “Normalmente soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil. Cuando un jugador dice cosas así, tenemos que reaccionar como club. Y puedes ver que él no está aquí”, dijo Slot al ser preguntado. Sin embargo, aclaró que no siente que su “autoridad haya sido socavada. No se trata de mí, se trata de que sea más difícil para el equipo y el club. A nadie le gusta estar en esta situación. Es difícil ver que los miembros del personal que trabajan duro a diario se vean afectados por esto, principalmente en los resultados”. Medios británicos informaron que la ausencia no estaba motivada por una medida disciplinaria, sino que había sido decisión técnica del entrenador neerlandés. Salah, que desde que llegó a Anfield procedente de la Roma en 2017 se convirtió en una leyenda red, contribuyendo con 250 goles (tercer máximo goleador de la historia del Liverpool) a los dos títulos de Premier League (poniendo fin a una sequía de más de 30 años en 2020) y una Liga de Campeones (2019). Puede leer: El Mundial 2026 ya cuenta con 7 de los 8 campeones clasificados, ¿qué tan difícil es que vuelvan a ganar? Tras firmar una fantástica temporada pasada (34 goles y 23 asistencias en 52 encuentros disputados en todas las competiciones), Salah firmó a sus 33 años una lucrativa renovación por dos años. Pero esta temporada, solo suma 5 goles y tres asistencias en 19 partidos, unos números pobres que han coincidido con los malos resultados del Liverpool, octavo en la Premier League a 10 puntos del líder Arsenal y fuera del Top 8 en la Champions.

Slot ya había dejado a Salah fuera del equipo en los partidos de Champions contra Galatasaray y Eintracht, pero le mantuvo titular en el campeonato en los 12 primeros partidos, hasta la derrota 3-0 contra el Nottingham Forest, lo que acabó con la paciencia del técnico neerlandés. El Liverpool fue el equipo del mundo que más invirtió en fichajes el pasado verano boreal, con más de 400 millones de dólares pagados sólo por tres delanteros: Florian Wirtz, Hugo Ekitike y Alexander Isak. Pese al flojo inicio de temporada de Wirtz e Isak, Slot los considera el futuro de la entidad, lo que ha enfrentado al técnico con el delantero egipcio. “Recibí muchas promesas en verano, y hace tres partidos que soy suplente, así que no puedo decir que hayan cumplido su palabra”, lamentó Salah. “Lo dije en varias ocasiones anteriormente, que tenía una buena relación con el entrenador y de repente no tenemos ninguna relación”, añadió. Le recomendamos: Conozca la inversión de los campeones de las ligas de Europa para mantenerse en el trono Su inminente marcha a la Copa de África de Naciones ha llevado a Slot a pensar en los jugadores con los que podrá contar hasta después de Navidad, incluido el tramo decisivo de la Liga de Campeones. Contra el Brighton el próximo fin de semana, “estaré en Anfield para despedirme de los aficionados antes de ir a la Copa de África, porque no sé lo que pasará”, lanzó a los periodistas el sábado. De abandonar Anfield en enero, los rumores sitúan al egipcio, icono del fútbol árabe, en la Saudi Pro League por un monto importante, que permitiría al Liverpool recuperar una parte del dinero invertido en verano.