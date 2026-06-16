AC Milán tiene nuevo DT: un portugués con experiencia en Reino Unido asume el liderazgo

El entrenador portugués Ruben Amorim, despedido a principios de este año en el Manchester United, fichó por el AC Milan, anunció el martes el club lombardo, que busca reconstruirse tras no conseguir clasificarse para la próxima Liga de Campeones europea. La prensa italiana habla de un contrato de dos años y de un salario anual para el técnico de 3,5 millones de euros (4 millones de dólares). “Hay ambiciones que te acompañan durante toda tu carrera y entrenar al AC Milan siempre ha sido una de las mías”, declaró Amorim, citado en el comunicado. “Es un reto que afronto con orgullo y entusiasmo”, aseveró.

El AC Milan, propiedad del fondo estadoundiense RedBird Capital Partners, se está sometiendo a cambios profundos después del psicodrama vivido en la última jornada de la recién terminada Serie A, donde una inesperada derrota en casa ante un Cagliari que no se jugaba nada hizo que el equipo saliera del Top 4 y no se clasificara para la próxima Champions. Los dirigentes anunciaron poco después la salida del entrenador Massimiliano Allegri. Amorim (41 años), un excentrocampista que jugó 14 partidos con la selección de Portugal, se dio a conocer como entrenador al frente del Sporting de Lisboa, al que condujo a tres títulos de campeón de su país (2021, 2024, 2025). Su éxito no continuó con el salto a la Premier League inglesa, al unirse en noviembre de 2024 al Manchester United. Llegó con ese club a una final de la Europa League, que perdió en mayo de 2025 ante el Tottenham, en el cierre de una temporada donde el United apenas fue decimoquinto.