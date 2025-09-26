El delantero del América, Rodrigo Holgado, no podrá jugar un año por suspensión de la Fifa, ¿qué pasó y qué decidió el equipo caleño?

El delantero Rodrigo Holgado, del América de Cali, no podrá jugar durante un año. No como consecuencia de una lesión, sino debido a que fue suspendido por la Fifa. El atacante, habitual titular del equipo dirigido por el técnico antioqueño David González, es señalado por presuntamente haber presentado documentos falsos para poder jugar con la Selección de Malasia en partidos de las eliminatorias a la Copa de Asia durante el pasado mes de junio. El llamado del atacante argentino, de 30 años, generó sorpresa en su momento. Holgado hizo parte de un grupo de futbolistas nacionalizados que el entrenador australiano Peter Cklamovski convocó para esa fecha Fifa. De acuerdo con lo que se supo, una de las abuelas del deportista tenía ascendencia de Malasia y por eso el delantero podía acceder a una visa especial de trabajo para jugar con ese seleccionado nacional.

¿Por qué sancionaron a Rodrigo Holgado?

Hubo dudas de si llegarían o no los papeles a tiempo. Pasó. El futbolista viajó. Fue titular en el partido entre su equipo y Vietnam, que Malasia ganó 4-0. Disputó 73 minutos. Al 59, anotó gol. Después del final del encuentro, la Federación de Vietnam presentó una queja formal por parte de la Federación del equipo que perdió por presuntos problemas en los papeles de siete jugadores, todos nacionalizados. Los deportistas que generaron dudas fueron Gabril Arrocha, Facundo Tomás, Imanol Machuca, Joa Vítor Brandao Figurreiedo, Jhon Irazábal Iraurgui, Héctor Hevel y Rodrigo Holgado. Fifa analizó el caso. Este viernes dio a conocer su fallo. “La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) y a siete jugadores por infracciones del artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC) relativo a falsificación”, dice el comunicado del ente rector del fútbol.

El artículo que mencionan dice que “Cualquiera que, en actividades relacionadas con el fútbol, ​​falsifique un documento, falsifique un documento auténtico o utilice un documento falsificado será sancionado con una multa y una suspensión de al menos seis partidos o por un periodo no inferior a 12 meses. Una asociación o un club podrá ser considerado responsable de un acto de falsificación o falsificación por parte de uno de sus directivos o jugadores”. En ese sentido, a Holgado y sus compañeros del seleccionado de Malasia les impusieron la sanción más alta que se estipula en el reglamento. El motivo pudo ser debido a que también estuvo alineado en el encuentro contra Palestina, donde jugó 82 minutos. El futbolista del elenco caleño tendrá que pagar 2.000 francos suizos (10 millones de pesos), al igual que sus compañeros.

Entre tanto, la Federación de Fútbol de Malasia fue condenada a pagar 350.000 francos suizos a la Fifa por haber motivado la sanción. Los futbolistas, según lo que se sabe, podrán apelar la sanción en los próximos días ante el Comité Disciplinario del ente rector del fútbol mundial.

¿América de Cali tomó decisiones?

Al cuadro caleño, de acuerdo con lo que se sabe, no le ha llegado notificación oficial de la sanción por parte de la Fifa. Sin embargo, de acuerdo con información de Noticias RCN, la decisión inicial que tomaron con el jugador fue apartarlo de los entrenamientos y las concentraciones para evitar que el elenco vallecaucano sea sancionado.