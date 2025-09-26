El delantero del América, Rodrigo Holgado, no podrá jugar un año por suspensión de la Fifa, ¿qué pasó y qué decidió el equipo caleño?

El delantero Rodrigo Holgado, del América de Cali, no podrá jugar durante un año. No como consecuencia de una lesión, sino debido a que fue suspendido por la Fifa. El atacante, habitual titular del equipo dirigido por el técnico antioqueño David González, es señalado por presuntamente haber presentado documentos falsos para poder jugar con la Selección de Malasia en partidos de las eliminatorias a la Copa de Asia durante el pasado mes de junio.
El llamado del atacante argentino, de 30 años, generó sorpresa en su momento. Holgado hizo parte de un grupo de futbolistas nacionalizados que el entrenador australiano Peter Cklamovski convocó para esa fecha Fifa. De acuerdo con lo que se supo, una de las abuelas del deportista tenía ascendencia de Malasia y por eso el delantero podía acceder a una visa especial de trabajo para jugar con ese seleccionado nacional.