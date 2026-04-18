River vs. Boca: Hora y dónde ver el Superclásico de Argentina este domingo en vivo

Con varios partidos sin derrotas, bien posicionados en el plano local y con sólidos arranques en las copas internacionales, River Plate y Boca Juniors prometen este domingo un Superclásico recargado, en el duelo más atractivo de la fecha 15 del torneo Apertura a jugarse en el estadio Monumental.

Los clubes más populares del fútbol argentino se aprestan a un encuentro con fuerte peso anímico y simbólico por lo que significa ganar un Superclásico, más allá de los números, ya que ambos cumplen buenas campañas en el Apertura.

Con 26 puntos, River es la escolta de Independiente Rivadavia en la Zona A, y al igual que la Lepra mendocina, ya está clasificado a los octavos de final, además de ostentar un invicto de siete partidos -con seis victorias y un empate- desde la llegada del entrenador Eduardo “Chacho” Coudet.

El duelo será este domingo, a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia y se podrá ver en el país por Espn.

El gran ausente del duelo será el colombiano Juan Fernando Quintero, quien salió lesionado en el duelo anterior y por ello, no está entre los elegibles para el compromiso por los lados del equipo de la banda cruzada.

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De a ratos con buenos rendimientos colectivos, a veces con altibajos, River busca consolidarse a la propuesta de Coudet de un juego más consistente entre líneas, ambicioso y equilibrado a la vez.

“Tenemos una final el domingo. Es River, sé bien donde estoy y lo que significa. Yo tuve la suerte de jugar unos cuantos Superclásicos. Son partidos importantes, que te marcan. Es un punto de inflexión”, demostró Coudet sobre la trascendencia del partido.

“Es muy difícil imaginar un Superclásico desde la parte futbolística. Se puede tener la intención y proyectar todo lo bueno, a veces uno dice que es un partidazo y no la pega (acierta). En mi cabeza está hacer un partido completo y regalarle el triunfo a la gente”.

Uno de los referentes del Millonario es el lateral derecho Gonzalo Montiel, que tendrá un duelo particular y de capitanes con Leandro Paredes, volante de Boca, ya que ambos son campeones del mundo y comparten bastante tiempo en la selección argentina.

“Hace siete partidos no perdemos, pero obviamente tenemos que seguir creciendo como equipo, mejorando y agarrando la idea del juego del entrenador. El Superclásico es un partido aparte, porque es una final y no importa si jugás bien o si jugás mal. Va a ser muy trabado porque los clásicos se juegan así”, dijo Montiel.