Risueño insiste que hubo agresión de Morelos y Nacional pedirá investigar al técnico del Pasto

El partido por el liderato de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto dejó goles, acciones ofensivas de ambas partes y polémicas como lo ocurrido entre el técnico español a cargo del cuadro nariñense, Jonathan Risueño, y el delantero verdolaga, Alfredo Morelos.

En el minuto 67, mientras el delantero de Atlético Nacional iba a la banda a disputar un balón, el técnico español se acercó desde su zona al terreno de juego para dar una instrucción. En ese instante, el atacante Morelos chocó con Risueño y provocó su caída al suelo.

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Esa acción para el banco del equipo pastuso fue interpretada como una agresión por parte del delantero Morelos, quienes le pedían al árbitro Carlos Ortega una amonestación al jugador del cuadro antioqueño, que en caso de recibirla, tenía que irse del partido ya que significaba su segunda tarjeta amarilla.

Por otro lado, los jugadores de Atlético Nacional le solicitaban al juez central una sanción al estratega del Pasto, pues consideraban que estaba simulando y que fue él quien se acercó al campo de juego buscando intervenir en las acciones del partido.