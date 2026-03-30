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Risueño insiste que hubo agresión de Morelos y Nacional pedirá investigar al técnico del Pasto

El estratega del Pasto sostuvo a través de sus redes sociales que sí se presentó una agresión por parte del delantero de Atlético Nacional, mientras que el cuadro verdolaga ya habría presentado queja ante la Dimayor.

  • El técnico Jonathan Risueño es el actual entrenador del Deportivo Pasto, quien es segundo en la Liga BetPlay detrás de Atlético Nacional. FOTOS: Deportivo Pasto y captura video Win
    El técnico Jonathan Risueño es el actual entrenador del Deportivo Pasto, quien es segundo en la Liga BetPlay detrás de Atlético Nacional. FOTOS: Deportivo Pasto y captura video Win
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El partido por el liderato de la Liga BetPlay entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto dejó goles, acciones ofensivas de ambas partes y polémicas como lo ocurrido entre el técnico español a cargo del cuadro nariñense, Jonathan Risueño, y el delantero verdolaga, Alfredo Morelos.

En el minuto 67, mientras el delantero de Atlético Nacional iba a la banda a disputar un balón, el técnico español se acercó desde su zona al terreno de juego para dar una instrucción. En ese instante, el atacante Morelos chocó con Risueño y provocó su caída al suelo.

Lea también: Nacional venció 2-1 al Pasto, mantuvo el liderato y clasificó de manera anticipada a los playoffs. Vea los goles

Esa acción para el banco del equipo pastuso fue interpretada como una agresión por parte del delantero Morelos, quienes le pedían al árbitro Carlos Ortega una amonestación al jugador del cuadro antioqueño, que en caso de recibirla, tenía que irse del partido ya que significaba su segunda tarjeta amarilla.

Por otro lado, los jugadores de Atlético Nacional le solicitaban al juez central una sanción al estratega del Pasto, pues consideraban que estaba simulando y que fue él quien se acercó al campo de juego buscando intervenir en las acciones del partido.

El hecho no generó sanciones, el árbitro Ortega resolvió con un diálogo entre los protagonistas y el encuentro continúo; sin embargo, la polémica quedó, pues algunos cuestionaron el comportamiento del estratega español.

Ante las críticas, Risueño usó su perfil de X para defenderse y sostener que sí hubo una mala intención por parte del delantero de Nacional. “Yo veo una agresión y una coz. Dentro de mi área técnica. Antes de la agresión salgo a dar una indicación a un jugador mío llegando a la línea del campo sin salir, pero eso es antes”, escribió el director técnico.

Luego, en otra publicación, el estratega argumentó que “una agresión es el gesto de intentar golpear o impactar en alguien. Aunque le des y no sea plenamente. Y un roce también puede doler o molestar”.

Por ahora la polémica sigue, pues de acuerdo con la periodista Pilar Velásquez, Atlético Nacional estableció una queja formal ante Dimayor por la actuación del técnico a cargo del cuadro volcánico.

No es la primera vez que el estratega español se ve envuelto en este tipo de polémica, pues el año pasado, mientras dirigía a Águilas Doradas, habría reaccionado de forma similar ante una supuesta agresión de un jugador de Envigado con un balón.

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