Se cumplen 30 años del “escorpión” de René Higuita en Wembley: “Fue una obra de arte, un grito de libertad”

Así lo expresó este sábado el exportero colombiano, recordado la maniobra que hechizó a Inglaterra y al mundo.

    René Higuita es considerado uno de los mejores arqueros en la historia de Colombia. Tras lo hecho en Inglaterra en 1995, el arquero paisa siguió replicando el famoso escorpión. FOTO EL COLOMBIANO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 8 horas
bookmark

Es imposible olvidar al exaquero René Higuita. A sus 59 años, que cumplió el pasado 27 de agosto, sus recuerdos aún perduran en la memoria de los que lo vieron atajar, y quienes se encargan de multiplicarlos para que las nuevas generaciones que vibran con este deporte aprecien lo que hacía “El Loco” dentro del terreno de juego.

Precisamente, este 6 de septiembre se cumplen 30 años de una jugada que el arquero colombiano inmortalizó en el estadio de Wembley, uno de los templos del balompié mundial.

Ese día de 1995, en partido amistoso de Colombia ante Inglaterra, al melenudo que creció en el barrio Castilla de Medellín se le ocurrió hacer la jugada denominada “escorpión”, la cual consiste en despejar el balón con los talones, con la espalda arqueada, y antes de que las manos apoyen el césped. Aquel gesto se convirtió en un momento icónico e inolvidable, que pasó del asombro a los libros de historia de este deporte.

Lea: ¿El último partido oficial de James en Colombia? La conmovedora imagen del 10 tras clasificar al Mundial en el Metropolitano

Era el “balón perfecto”, recordó Higuita en su documental de Netflix, Higuita: el camino del escorpión. “Pensé: ‘no hay problema’. Y salió perfecto”, agregó. Quien disparó el esférico desde fuera del área en ese momento del primer tiempo del compromiso fue el mediocampista inglés Jamie Redknapp. Tras despejar el balón de manera acrobática con la parte de atrás de sus botines, Higuita alzó los brazos en señal de orgullo y de inmediato recibió la ovación de los asistentes que estaban en el escenario.

René, que en su carrera convirtió 43 goles oficiales, confesó que la idea de hacer el denominado “escorpión” nació cuando grababa para televisión un anuncio para una bebida gaseosa con unos niños.

Luego, por espacio de dos años, trabajó la jugada durante sus entrenamientos, cuando luego, ese 6 de septiembre, la ejecutó ante la presencia de unos 20.000 espectadoras. Ese gran gesto para despejar el balón de inmediato se replicó en los medios televisivos del mundo.

Como se recuerda, el escorpión de Higuita fue reconocido el 22 de julio de 2008 como la “mejor jugada de la historia del fútbol”, según el sitio web Footy Boots. El juego contra Inglaterra terminó 0-0, pero con una maniobra, gracias a René, que quedó para la memoria.

“30 años del Escorpión. No fue solo una atajada... Fue una obra de arte, un grito de libertad, un gesto que cambió para siempre la manera de entender el arco”, escribió este sábado, en su cuenta de X, el gran René, hoy preparador de arqueros de Atlético Nacional.

