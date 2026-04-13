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El mensaje más humano de René Higuita: la emotiva despedida a su padre con perdón y amor

El exarquero René Higuita conmovió a sus seguidores con un mensaje cargado de perdón y reflexión al despedir a su padre, dejando una lección que trasciende el fútbol y toca lo más profundo de lo humano.

  • René Higuita envió un emotivo mensaje de despedida tras la muerte de su padre. FOTO COTESÍA ATLÉTICO NACIONAL Y @higuitarene
    René Higuita envió un emotivo mensaje de despedida tras la muerte de su padre. FOTO COTESÍA ATLÉTICO NACIONAL Y @higuitarene
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 60 minutos
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El fútbol colombiano se une en un mensaje de respeto y reflexión tras las palabras del legendario exportero René Higuita, quien despidió a su padre con un emotivo mensaje que rápidamente conmovió a miles en redes sociales.

Lejos de un adiós marcado por el dolor o el resentimiento, Higuita optó por compartir una reflexión profunda sobre el perdón, la reconciliación y la sanación emocional. “Hoy despido a mi padre... no desde el rencor, sino desde la paz”, escribió el exguardameta, en un mensaje cargado de humanidad.

El ídolo colombiano, recordado tanto por su talento como por su personalidad única dentro y fuera de la cancha, dejó ver un lado íntimo al hablar de una relación que, como muchas, estuvo marcada por las dificultades. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos lograron reencontrarse desde una nueva perspectiva.

“Con el tiempo nos encontramos, nos miramos como hombres, no como errores”, expresó Higuita, dejando entrever un proceso de reconciliación que transformó el dolor en aprendizaje. En sus palabras, no solo hay una despedida, sino también una lección sobre la capacidad humana de comprender, perdonar y seguir adelante.

El mensaje del exarquero va más allá de lo personal y se convierte en una reflexión universal: “Sí se puede perdonar... incluso cuando dolió profundo. Sí se puede sanar... incluso cuando parecía imposible”. Frases que han resonado entre seguidores, colegas y aficionados, quienes han encontrado en sus palabras un mensaje de esperanza.

Higuita concluyó con una idea poderosa que resume el sentido de su despedida: “El perdón no es un regalo para quien se va... es libertad para quien se queda”.

En medio del luto, el histórico guardameta deja una enseñanza que trasciende el fútbol y toca lo más profundo de la experiencia humana: el valor de soltar el pasado para vivir en paz.

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