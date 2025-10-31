Estas son las últimas diez remontadas épicas en Copa Libertadores: Atlético Nacional y Once Caldas aparecen en este registro

Desde 2011 se han presentado diez remontadas épicas en la Copa Libertadores, en las cuales dos equipos colombianos han sido protagonistas, Atlético Nacional en 2016 y Once Caldas en 2011.
Clubes como Libertad, Fluminense, Cruzeiro, Universidad de Chile, Deportivo Quito, River Plate, Rosario Central, Jorge Wilstermann y Lanús han sido protagonistas de resultados que nadie imaginaba y que los llevaron a quedar en la historia del torneo por sus victorias.
Le puede interesar: Video | Reviva el monumental recibimiento de hinchas del Racing en el Cilindro de Avellaneda por semifinal de Libertadores