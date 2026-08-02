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El Real Madrid aplaude la “buena noticia” de la retirada del plan comercial de la FIFA

Durante el fin de semana Gianni Infantino retiró su propuesta, aún siguen las críticas y la tempestad no se ha calmado.

  • El presidente de la FIFA, Gianni Infantino tuvo que retirar el proyecto con el que buscaba tener inversores privados al fútbol, algo que no cayó bien en el mundo del fútbol mundial. FOTO GETTY
    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino tuvo que retirar el proyecto con el que buscaba tener inversores privados al fútbol, algo que no cayó bien en el mundo del fútbol mundial. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
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La retirada del controvertido proyecto comercial del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es “una buena noticia para el fútbol”, valoró este domingo el Real Madrid.

El club blanco expresó además su agradecimiento “a la UEFA, a las confederaciones y federaciones, y a todas las instituciones que se opusieron con firmeza y responsabilidad a este proyecto”.

“El Real Madrid CF valora muy positivamente la decisión tomada por la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones. Nuestro club considera que es una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados a nuestro querido deporte”, escribió el gigante español en un comunicado.

También le puede interesar: A Gianni Infantino no le perdonan su intento de tratar de “vender el alma del fútbol”

Ante la firme oposición de la UEFA y de varias confederaciones internacionales, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció la noche del viernes al sábado la retirada de su proyecto dirigido a crear una empresa -la FIFA Forward Entreprise (FFE)- abierta a inversores privados y encargada de gestionar las actividades comerciales y los eventos de la instancia, incluida la Copa del Mundo.

La UEFA, que había amenazado “por unanimidad” con un boicot a las próximas competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, afirmó el sábado que el dirigente italo-suizo “perdió la confianza” de la instancia y de “otros muchos miembros de la familia del fútbol”, e hizo un llamado a un cambio de gobernanza.

Vea además: La presión le pudo a la Fifa: Infantino tumbó el proyecto que abría el organismo a inversión privada

El Real Madrid, uno de los miembros fundadores del abortado proyecto de la Superliga europea, anunció el pasado mes de febrero haber sellado un acuerdo con la UEFA por el interés del fútbol europeo que puso fin a años de guerra abierta con la instancia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué era la Fifa Forward Enterprise (FFE) y qué buscaba el proyecto de Infantino?
La Fifa Forward Enterprise (FFE) era un proyecto diseñado para crear una sociedad externa abierta a inversores privados a la que se le transferiría la gestión de las actividades comerciales y eventos de la FIFA, incluyendo los derechos de la Copa del Mundo. El objetivo anunciado era comercializar estos activos, pero fue rechazado por ser considerado una privatización del torneo.
¿Por qué se retiró el plan de permitir inversión privada en el Mundial?
El plan se canceló debido a la fuerte oposición masiva de la UEFA y federaciones como la DFB (Alemania) y la FA (Inglaterra), la renuncia del principal asesor de Infantino, Carlos Cordeiro, y la amenaza formal de un boicot total a las competiciones de la FIFA. Gianni Infantino reconoció públicamente que el proyecto había generado divisiones que contradecían su objetivo inicial.
¿Qué porcentaje de la FIFA se pretendía vender a inversionistas privados?
El plan contemplaba la creación de la empresa FIFA Forward Enterprise para vender el 20% de las acciones del ente rector del fútbol mundial a capitales y actores privados.

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