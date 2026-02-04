x

Video | ¿Pide pista al Mundial? Así fue el golazo de Santos Borré en el Maracaná contra Flamengo

El jugador colombiano suma cinco celebraciones en lo que va del 2026. Es uno de los que más ha marcado en Brasil.

  • El delantero colombiano Rafael Santos Borré llegó al balompié brasileño en 2024, desde Alemania. Foto: tomada del x de @SCInternacional
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Es uno de los hombres “del llavero” de Néstor Lorenzo. El entrenador de la Selección Colombia siempre lo ha tenido en cuenta: considera que le aporta desgaste, ímpetu al ataque del seleccionado nacional. Sin embargo, el rendimiento mostrado en algunos partidos de eliminatoria y Copa América no convence a muchos aficionados.

Rafael Santos Borré es consciente de eso. El atacante barranquillero ha trabajado en lo que va del 2026 con la intención de convencer a los hinchas –y a Lorenzo–, de que tiene talento para estar en el Mundial Norteamérica, que se jugará entre junio y julio de este año.

Desde que estaba en las vacaciones de enero en Cali, ciudad de donde es su esposa, el futbolista mostró que estaba haciendo trabajos de definición con la intención de alcanzar el nivel que tuvo hace unos años, cuando fue la figura del Frankfurt que ganó la Europa League.

¿Cómo fue el gol de Rafael Santos Borré ante Flamengo?

En el Inter de Porto Alegre han agradecido el ímpetu de Borré. El delantero colombiano, de 30 años, ya suma cinco goles en lo que va del año. De ellos, cuatro han sido en el campeonato Gaúcho, donde ha marcado en encuentros contra rivales complicados como Gremio, el gran rival de la ciudad en el Río Grande do Sul.

El restante lo consiguió este miércoles en el Brasileirao. El atacante colombiano marcó un golazo en la visita de su equipo al Flamengo, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la segunda fecha de la primera división del balompié de Brasil.

Borré marcó cuando iban tres minutos del tiempo agregado de la primera parte. El atlanticense culminó, con una buena definición de zurda, después de un enganche dentro del área a lo Falcao en sus mejores tiempos, un contraataque que inició en los pies de su compatriota Johan Carbonero, uno de los mejores futbolistas del plantel del Inter.

Borré, valorado en 4 millones de euros por el portal Transfermarkt, busca disputar su primera Copa del Mundo con el seleccionado nacional. Fue habitual en las eliminatorias a Qatar 2022 y Norteamérica 2026. De hecho, marcó el primer tanto del equipo criollo en ese proceso eliminatorio contra Venezuela en septiembre del 2023. No obstante, tiene una férrea competencia con jugadores como Luis Suárez, Jhon Córdoba y –quizás–, Jhon Jáder Durán.

Deportes
Fútbol
Selección Colombia
Brasil
Rafael Santos Borré
