¿Se va Falcao de Millonarios? Esto dijo ‘El Tigre’ tras eliminación de Millonarios de Sudamericana

Las palabras de Radamel Falcao García luego de la dura eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana el martes en la noche, volvieron a despertar las dudas sobre su continuidad en el equipo bogotano.

El cuadro azul perdió 2-1 en el Campín ante Higgins, que se quedó con el segundo lugar del Grupo C y el derecho a disputar los playoffs. El viernes, en el sorteo en Luque, Paraguay, conocerá su siguiente rival.

Bastian Yáñez a los seis minutos y Alan Robledo a los 37’ le dieron el sorpresivo triunfo al once chileno. Rodrigo Contreras descontó a los 53’ para Millos, que terminó tercero con ocho puntos, dos menos que O’Higgins.

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Falcao, de 40 años, entró al minuto 64 en reemplazo de Leo Castro, pero el delantero samario no contó con suerte ante el arco rival en las pocas llegadas de peligro que tuvo.

Luego del compromiso, aseguró que ante los australes pudo haber sido su último partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín.