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¿Se va Falcao de Millonarios? Esto dijo ‘El Tigre’ tras eliminación de Millonarios de Sudamericana

El delantero señaló que no se pueden tomar decisiones apresuradas y que esta semana evaluará si sigue en Millonarios, que sufrió una dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana al caer en Bogotá ante O’Higgins.

  • Radamel Falcao llegó a Millonarios en 2024. FOTO X-MILLONARIOS
    Radamel Falcao llegó a Millonarios en 2024. FOTO X-MILLONARIOS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Las palabras de Radamel Falcao García luego de la dura eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana el martes en la noche, volvieron a despertar las dudas sobre su continuidad en el equipo bogotano.

El cuadro azul perdió 2-1 en el Campín ante Higgins, que se quedó con el segundo lugar del Grupo C y el derecho a disputar los playoffs. El viernes, en el sorteo en Luque, Paraguay, conocerá su siguiente rival.

Bastian Yáñez a los seis minutos y Alan Robledo a los 37’ le dieron el sorpresivo triunfo al once chileno. Rodrigo Contreras descontó a los 53’ para Millos, que terminó tercero con ocho puntos, dos menos que O’Higgins.

Lea: 35 lesiones suma Radamel Falcao García en su carrera: ¿cuáles han sido las más graves?

Falcao, de 40 años, entró al minuto 64 en reemplazo de Leo Castro, pero el delantero samario no contó con suerte ante el arco rival en las pocas llegadas de peligro que tuvo.

Luego del compromiso, aseguró que ante los australes pudo haber sido su último partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Hay un impedimento muy grande acá en Colombia y es muy difícil para los deportistas que puedan venir. Yo creo que no depende tanto de Millonarios, sino que son cosas ya extrafutbolísticas que se nos van de las manos. Cuando tome alguna decisión en mi carrera, lo conocerán de mi parte, pero nada, por el momento estoy pensando en esto que estamos jugando”, sostuvo ‘El Tigre’ frente a los medios de comunicación en zona mixta.

“Hasta el momento, podría ser. Ojalá que se puedan resolver algunas cosas, pero no depende de mí ni de Millonarios, son cosas complejas. Igual, siempre hay soluciones. Por el momento (contra O’Higgins), sí sería mi último partido en Bogotá”, continuó el ‘Tigre’.

El siguiente juego de Millonarios será este viernes, por Copa Colombia contra Atlético Cali (8:10 p.m.).

“Hay que esperar, no hay que apresurarse a tomar decisiones, esta semana se evaluará si es viable o no. Hablé con mi esposa y tengo el respaldo de mi familia, no depende de Millonarios ni de mí”, finalizó Falcao.

Siga leyendo: Dos “viejas glorias” que brillaron en Europa le dan “caché” a la Copa Sudamericana 2026, ¿cuánto llevaban sin jugar el torneo?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Falcao sobre su continuidad en Millonarios?
Después de la derrota frente a O’Higgins, Falcao afirmó que no quiere tomar decisiones apresuradas y que analizará su futuro junto a su familia. El atacante señaló que cuenta con el respaldo de su esposa y aseguró que su continuidad no depende únicamente de él ni del club bogotano.
¿Fue el último partido de Falcao en El Campín?
Falcao reconoció que el duelo contra O’Higgins “podría ser” su último partido en el estadio El Campín. Sin embargo, aclaró que aún espera que se resuelvan situaciones externas al fútbol antes de confirmar cualquier decisión definitiva sobre su carrera y su permanencia en Bogotá.
¿Por qué quedó eliminado Millonarios de la Copa Sudamericana?
Millonarios perdió 2-1 ante O’Higgins en Bogotá y terminó tercero del Grupo C con ocho puntos, resultado que lo dejó fuera de los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo chileno se quedó con el segundo lugar y avanzó a la siguiente ronda.

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