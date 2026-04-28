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Deportes Quindío y Unión Magdalena lideran los cuadrangulares de la B, ¿cuándo juega Envigado?

El campeón de la B tendrá una de las opciones por luchar para regresar a la primera división en 2027.

  • Envigado recibe este miércoles a Tigres por la segunda fecha del Torneo Betplay en el estadio Polideportivo Sur. FOTO TOMADA X @EnvigadoFC
    Envigado recibe este miércoles a Tigres por la segunda fecha del Torneo Betplay en el estadio Polideportivo Sur. FOTO TOMADA X @EnvigadoFC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Arrancaron los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay que define el primer campeón del año, en busca de los dos cupos que da el certamen para regresar a la A.

Deportes Quindío y Tigres en el cuadrangular A, tomaron la ventaja, tras la primera fecha del Torneo Betplay y con tres puntos, lideran la tabla, mientras que Envigado, que juega este miércoles en el Polideportivo Sur, ante Tigres, a las 3:30 de la tarde, es último por su derrota en el estadio Centenario de Armenia.

Los dirigidos por Alberto Suárez perdieron 2-1 ante los cuyabros con una acción desafortunada en el minuto 89, entre el arquero Andrés Tovar y Juan Quejada, para que Juan Ibargüen marcara el segundo tanto para el triunfo de los cafeteros.

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Este miércoles, el cuadro naranja recibe en su campo a Tigres, a las 3:30 de la tarde, con la ilusión de ganar para recuperar terreno en la tabla de posiciones con miras a ser el finalista del Grupo A para buscar el título del primer semestre.

Envigado tendrá dos duelos como local, este miércoles y luego el lunes 4 de mayo, cuando recibe en el Polideportivo Sur a Internacional de Palmira. De lograr las dos victorias, el equipo antioqueño retomaría fuerza en busca de luchar por el paso a la final del torneo.

Hay que recordar que el Torneo Betplay entrega, al final del año, dos cupos para la A y que los dos campeones de cada semestre en el torneo tienen la ventaja en busca de alcanzar esas dos casillas para volver a la primera división.

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Envigado recibe a Tigres y Quindío visita a Internacional de Palmira, el miércoles, a las 7:00 de la noche en el estadio Rivera Escobar.

En el Grupo B, todos los equipos suman un punto, tras el empate en la primera fecha entre Real Cartagena y Barranquilla (1-1) y Bogotá- Unión Magdalena (1-1), por ello, todos tienen una unidad.

Los duelos de este grupo se disputará el sábado 2 de mayo entre Real Cartagena-Bogotá, a las 6:00 de la tarde, y el lunes 4 de mayo se desarrollará el duelo Unión Magdalena-Barranquilla, a las 4:00 de la tarde.

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