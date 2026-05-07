¿Qué pasará con David Ospina tras el Mundial? ¿Seguirá en Nacional, se retirará o irá a otro equipo? Esta es su situación

El futuro de David Ospina atraviesa uno de los momentos más decisivos de su carrera. A pocos meses de cumplir 38 años, el histórico guardameta de Atlético Nacional y la Selección Colombia enfrenta una disyuntiva que podría cambiar el cierre de su trayectoria profesional. El arquero antioqueño tenía completamente definido su plan: terminar la temporada con Atlético Nacional, disputar el Mundial con la Selección Colombia y luego anunciar oficialmente su retiro del fútbol profesional. Sin embargo, una propuesta internacional inesperada apareció en el camino y abrió un escenario que no estaba contemplado. La oferta llegó desde el Nacional de Uruguay, que busca reforzar su arco con un jugador de experiencia, liderazgo y recorrido internacional.

Antes de este interés, el panorama de Ospina parecía completamente resuelto. El arquero quería cerrar su ciclo profesional defendiendo los colores de Atlético Nacional, club del que es referente, capitán e ídolo. Su objetivo inmediato es conquistar un nuevo título de Liga BetPlay y ampliar todavía más su legado en el equipo antioqueño. Después de eso, el siguiente paso sería unirse a la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo para disputar su tercer Mundial. Ese torneo representaría el último gran capítulo de una carrera que supera las dos décadas en la élite del fútbol internacional. Pero cuando todo parecía encaminado hacia ese retiro, apareció la propuesta del club uruguayo. Jorge Bava, el hombre clave detrás del interés El interés de Nacional de Montevideo no surgió por casualidad. El principal impulsor del fichaje es Jorge Bava, actual entrenador del equipo y profundo conocedor del puesto de arquero. Bava fue guardameta del conjunto uruguayo durante su carrera como jugador y recientemente enfrentó a Ospina en el fútbol colombiano cuando dirigía a Santa Fe. Esa cercanía le permitió seguir de cerca el rendimiento y liderazgo del colombiano. Convencido de sus capacidades, el técnico solicitó expresamente su contratación al presidente del club, Ricardo Vairo, quien avanzó rápidamente con una propuesta formal. Actualmente, ese club cuenta con los arqueros Ignacio Suárez y Luis Mejía, pero ninguno logró consolidarse plenamente, motivo por el cual el club decidió buscar un portero de mayor experiencia. La oferta presentada al arquero colombiano incluye varios elementos atractivos desde lo deportivo: Contrato por un año y medio y la posibilidad de competir por la titularidad.