Prestamista denunció a Teófilo Gutiérrez ante la Fiscalía por presuntamente amenazarlo de muerte tras un cobro de deudas

Una amenaza, presuntamente proferida por el delantero del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, de 40 años, fue el detonante de una denuncia penal que ahora lo tiene en el ojo del huracán ante la opinión pública. Le puede interesar: Con goles de Yoreli Rincón y Ana Guzmán, Palmeiras celebró un triunfo con sabor colombiano La sugestiva frase habría sido el comienzo de una nueva polémica y disputa legal protagonizada por el reconocido jugador colombiano: “Haga lo que le dé la gana, cualquier día te encuentran con la boca llena de moscas”, siendo el centro de un nuevo escándalo que sacude el entorno del fútbol colombiano. Se trata de un prestamista, quien aseguró temer por su vida y llevó el caso a las autoridades competentes, precisamente a la Fiscalía, desencadenando un proceso judicial que podría tener serias repercusiones para el reconocido jugador.

Un conflicto que nació de un préstamo

Según la denuncia, el origen del conflicto se remonta a febrero de 2024. En ese mes, el prestamista Gastón Santo Marriaga González y el futbolista habrían acordado un préstamo de dinero con intereses mensuales. El trato, que se cumplió hasta abril de 2025, se deterioró cuando, según el denunciante, Gutiérrez dejó de pagar los intereses. Esta situación, al parecer, escaló hasta una confrontación telefónica y personal, marcada por un tono cada vez más tenso. Luego, el 12 de agosto de 2025, en una llamada telefónica, Marriaga exigió el pago concreto de la deuda, sin embargo, la respuesta de Gutiérrez, según el prestamista, fue no solo una negativa, sino también una amenaza directa.

En su declaración ante la Fiscalía, Marriaga relató que en medio de un encuentro posterior, el jugador le dijo “hiciera lo que me diera la gana”, y añadió la frase intimidante: “que cualquier día me encontraban con la boca llena de moscas”. El denunciante, también aseguró que sintió “mucho miedo” y que la reacción de Gutiérrez, acompañado de un escolta, fue alejarse, luego de expresarle dicha amenaza.

La justicia, a la espera de pronunciarse, ¿podría entrar en la cancha?

La denuncia formal, que se ha radicado este sujeto ante la Fiscalía Seccional Atlántico, incluyó como pruebas notas de voz por WhatsApp, capturas de pantalla de chats y una letra de cambio. Con estos elementos, el prestamista busca no solo que se haga justicia, sino también que se le brinden medidas de protección para su seguridad, responsabilizando a Gutiérrez de cualquier cosa que pueda sucederle.

Teófilo en un entrenamiento con Junior. FOTO: Redes sociales Junior de Barranquilla

Este no es el primer conflicto legal en el que se ve envuelto el futbolista. En el pasado, fue suspendido y multado por una conducta inapropiada en un partido. Sin embargo, este nuevo caso, que lo acusa de amenazas de muerte, eleva considerablemente la seriedad de la situación. Se espera que, en los próximos días, Gutiérrez sea citado por las autoridades para dar su versión de los hechos. El caso se encuentra en una etapa inicial y la Fiscalía aún no ha emitido un pronunciamiento oficial. Después de conocer la denuncia formal y que se hizo pública, el delantero del club tiburón no se ha pronunciado formalmente sobre el hecho. Lo único que expresó fue la frase, “Jehová es mi pastor”, a través de una historia en Instagram.

Mensaje de Teófilo en Instagram luego de conocer la denuncia. FOTO: Redes sociales Teófilo y Junior