Polémica en Necoclí: piden esclarecer muerte de un hombre durante operativo policial en las Fiestas del Coco

Los habitantes del municipio de Necoclí, ubicado en la subregión del Urabá antioqueño, piden esclarecer la muerte de un hombre identificado como José Luis Ramos Fuentes, quien fue víctima de disparos en medio de un procedimiento policial, en el marco de las Fiestas del Coco, que se realizan del 9 al 12 de enero del presente año.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se habría presentado en la cancha La Batea el 11 de enero, sobre las 4:00 a. m., cuando la víctima presuntamente tenía una discusión con su pareja sentimental, lo que habría generado una llamada a la Policía para controlar la situación.

Sin embargo, en medio del procedimiento, el hombre se habría tornado agresivo con los uniformados luego de sacar un arma blanca, lo que provocó que los policías accionaran sus armas de dotación con el fin de neutralizarlo.