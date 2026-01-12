“Se pudo haber evitado”: AeroBoyacá señala fallas en el Aeropuerto de Paipa tras la muerte de Yeison Jiménez

Avanzan las investigaciones por la trágica muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, quienes estaban listos para volar en un avión ligero Piper Navajo, de matrícula N325FA, desde el Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, Boyacá, con destino al Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, Antioquia. Sin embargo, en el momento del despegue la aeronave perdió el control y se precipitó en un terreno aledaño, lo que ocasionó posteriormente un incendio y la calcinación de los cuerpos de los seis ocupantes.
