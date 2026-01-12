“Se pudo haber evitado”: AeroBoyacá señala fallas en el Aeropuerto de Paipa tras la muerte de Yeison Jiménez

Avanzan las investigaciones por la trágica muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, quienes estaban listos para volar en un avión ligero Piper Navajo, de matrícula N325FA, desde el Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, Boyacá, con destino al Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, Antioquia. Sin embargo, en el momento del despegue la aeronave perdió el control y se precipitó en un terreno aledaño, lo que ocasionó posteriormente un incendio y la calcinación de los cuerpos de los seis ocupantes.

Sobre esto, se ha logrado conocer que el avión sí alcanzó a volar entre tres y cinco minutos, pero muy bajo, y que luego hubo un viraje antes de impactar a una milla de la cabecera de la pista. Se conoció también que en la pantalla de la aeronave había una alerta que decía BAD PRB, abreviatura de Bad Probe (sonda defectuosa), que podría hacer referencia a una posible falla en una sonda o sensor. Un experto explicó a EL COLOMBIANO que esta señal “lo que hace es limitar la aeronave y el piloto volaría con información menos precisa. No es un estado totalmente crítico, pero, como te digo, se limitaría al piloto, pues tendría menos información —o información errónea— disponible”.

El director del Servicio Aéreo de Boyacá se pronunció por la muerte de Yeison Jiménez

Juan José Navia, director del Servicio Aéreo de Boyacá (AeroBoyacá), explicó a los micrófonos de La W Radio que aquella señal de BAD PRB apareció porque “el motor estaba en mínimas”, por lo que descarta esta hipótesis. “Si el piloto le pone un poco de potencia, eso va a desaparecer, definitivamente es un descarte, porque esto es una indicación cuando el motor está en el mínimo, no es algo relevante a la hora de la investigación”, afirmó Navia al medio citado.

No obstante, enfatizó en que este tipo de aeronaves son “delicadas” y que requieren de estrictos protocolos para su buen funcionamiento, además de operar en un lugar como el Aeropuerto Juan José Rondón. “Paipa es un aeropuerto muy delicado, porque el avión estaba casi simulando una altura de 10.000 pies, un avión a esa altura está muy restringido y encima de eso, el cupo iba totalmente lleno, se ve el esfuerzo que el avión hace para comenzar su carrera y comenzar a moverse. Esto fue como un ‘caldo’ de cosas”, aseveró el director, agregando que la aeronave no había ni alcanzado la velocidad, aún cuando ya estaba en el segundo tercio de la pista.

“A usted le toca llevar la falla al aire y hacer que el avión vuele, detenerlo es un error y obviamente es una tragedia. La toma de decisiones jugaba un papel importante para detener el despegue y no salir a vuelo. El avión se ve lento al despegar, supongo que el colega tomó la decisión de hacerlo rodar un poco más y sacarlo con esfuerzo. Seguramente el piloto hizo lo posible por sostener el avión”, concluyó.

¿Habría alguna responsabilidad en el Aeropuerto Juan José Rondón de Paipa?

Para Juan José Navia, esta tragedia se pudo haber evitado, pues estarían pasando por alto algunas situaciones que provocan incidentes en el lugar, ya que el avión ligero no tuvo el control documental previo a su vuelo. “Nadie hizo un control del avión antes de despegar, cosa que nos incita a indagar”. “Aquí se va a destapar una Caja de Pandora, precisamente porque este accidente en cierto modo pudimos haberlo evitado (...) El Servicio Aéreo de Boyacá no se creó por capricho, se creó porque sabemos que Paipa es un aeropuerto delicado. Para operar una aeronave es necesario ir a una oficina, entregar un balance de peso, que revisen su combustible, revisen sus cosas, mire su meteorología y tenga una preparación previa”, denunció el director, afirmando que ha estado en un proceso con la administración del aeropuerto debido a presuntas irregularidades.