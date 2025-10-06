¿Presión? “El Pibe” Valderrama hizo importante exigencia para la Selección Colombia en el Mundial de 2026

Es una autoridad en el fútbol. No solo lo respetan en Colombia, donde brilló con la Selección nacional. También lo hacen en el mundo, por haber sido el capitán del seleccionado colombiano que jugó los tres mundiales de la década de los noventa. Por eso las palabras de Carlos “El Pibe” Valderrama tienen peso.
El samario, de 64 años, disputó 111 partidos con la Selección Colombia. De ellos, varios fueron en las Copas del Mundo de 1990, 1994 y 1998. El Pibe, como recordarán los lectores, fue quien armó la jugada del mítico gol de Freddy Rincón a Alemania en Italia 90. También estuvo presente en el 5-0 ante Argentina en el Monumental de Buenos Aires de septiembre de 1993.