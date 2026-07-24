Pep Guardiola habría rechazado la oferta para dirigir a la selección Italia con miras al Mundial 2030

Aunque la Federación Italiana de Fútbol no se ha pronunciado sobre el tema, todo parece indicar que el entrenador español Pep Guardiola no aceptó el ofrecimiento que le hicieron para dirigir a la selección de Italia con miras al Mundial de 2030.
Según publicaron medios como La Gazzetta dello Sport y Sky, el español habría analizado las condiciones y la propuesta que le hizo la Federación Italiana de Fútbol, y al final había tomado la decisión de declinar el ofrecimiento, aduciendo, entre otras cosas, que quiere dedicarse a varios temas personales que requieren su atención.