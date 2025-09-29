x

Paul Pogba y 47 deportistas más respaldan la exclusión de Israel de competencias internacionales de Fifa

Israel busca la clasificación al Mundial 2026 y Maccabi Tel Aviv compite en la Europa League.

  • Paul Pogba campeón del Mundo con Francia, regresó a entrenamientos tras una sanción por dopaje y ahora hace parte del AS Monaco. FOTO TOMADA X@paulpogba
    Paul Pogba campeón del Mundo con Francia, regresó a entrenamientos tras una sanción por dopaje y ahora hace parte del AS Monaco. FOTO TOMADA X@paulpogba
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 6 horas
bookmark

Siguen sumándose voces contra Israel tras lo vivido en el recinto de Naciones Unidas, y uno de los que se sumó a este señalamiento es el jugador Paul Pogba, aunque no está solo en su llamado, sino que 47 deportistas más lo acompañan en esa petición contra Israel.

Según registran los medios internacionales, tras el comunicado oficial de la comisión de la ONU que acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, crecen las voces que exigen la exclusión del país del fútbol internacional según publicó la BBC.

Actualmente, la selección de Israel participa en la clasificación europea para el Mundial 2026, mientras que el Maccabi Tel Aviv compite en la Europa League.

Cabe aclarar que aunque hay un pronunciamiento de 48 deportistas sobre este tema, aún hay varias federaciones de fútbol insisten en celebrar una votación sobre la suspensión, y la UEFA ya se está preparando para tomar posibles medidas.

Según publicó Dailysports, “para excluir a Israel se requerirá una mayoría simple de votos. Si se toma una decisión favorable, entrará en vigor de inmediato, lo que automáticamente bloquearía el camino de Israel al Mundial 2026”.

Turquía y un grupo de 48 deportistas ya han exigido públicamente sanciones inmediatas contra Israel, siendo el nombre de Paul Pogba el más llamativo, por tratarse de un jugador que es campeón mundial con Francia.

En un aparte del documento que está firmado por 48 deportistas expresan que, “el deporte no puede permanecer al margen de la injusticia. Guardar silencio en una situación así equivale a aceptar que la vida de unos vale más que la de otros”.

