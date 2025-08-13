x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Nacional regresa al Atanasio y el DIM va al frío de Nariño: así se jugará la séptima fecha de la Liga

Los equipos antioqueños tendrán competencia el próximo fin de semana. La jornada irá hasta el lunes festivo.

  • El futbolista Ménder García anotó el gol más reciente del Medellín en el torneo Clausura. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    El futbolista Ménder García anotó el gol más reciente del Medellín en el torneo Clausura. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

13 de agosto de 2025
bookmark

El Torneo Clausura de la Liga Betplay va como un suspiro. Recién inicia agosto, segundo mes de competencias y ya empezó la disputa de la séptima jornada. El primer encuentro de la fecha se jugó el miércoles en el estadio Palmaseca de Palmira entre Deportivo Cali y Unión Magdalena.

Ambos elencos necesitan una victoria para mejorar su ubicación en la tabla de posiciones del torneo. Los vallecaucanos se ubican en el puesto 13 con 6 puntos. Los samarios aparecen en la decimoquinta casilla, con 5 unidades. En el duelo, que enfrenta a dos técnicos experimentados Alberto Gamero y Alexis García–, se espera que haya buen espectáculo para los aficionados que lleguen al escenario deportivo.

¿Cómo se jugará la séptima jornada de la Liga?

El jueves continúan las acciones. El Deportivo Pereira del entrenador venezolano Rafael Dudamel recibe, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, al América de Cali que el martes perdió, 2-1, el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana con Fluminense de Brasil. El duelo está programado para empezar a partir de las 6:00 p.m.

La fecha continuará el viernes 15 de agosto con el partido entre Alianza FC y Once Caldas, que se disputará en la capital del Cesar desde las 4:00 p.m. Entre tanto, el sábado habrá tres partidos. El primero será el duelo entre La Equidad y Llaneros (3:00 p.m.). Después Águilas Doradas y Boyacá Chicó (5:15 p.m.), mientras que la jornada sabatina se cerrará con el emparejamiento entre Atlético Nacional y Fortaleza, programado para las 7:30 p.m., en el Atanasio Girardot.

El domingo solo habrá un juego. Será el emparejamiento entre Deportes Tolima y Millonarios. El lunes –festivo en nuestro país–, se disputarán los encuentros entre Junior y Atlético Bucaramanga (5:15 p.m.), así como el duelo Deportivo Pasto-DIM (7:30 p.m.). El martes se cerrará la fecha con el encuentro Santa Fe-Envigado.

Los naranjas tendrán ese duelo tan tarde debido a que el jueves 14 de agosto del 2025 disputará el juego de la quinta jornada, contra Deportivo Pasto en el estadio La Libertad, que tenía aplazado por la quinta jornada de esta edición de la Liga.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Atlético Nacional
DIM
Liga BetPlay
Colombia
Antioquia
Medellín
Nariño
Pasto
Alejandro Restrepo
Brayan León Muñiz
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida