Nacional regresa al Atanasio y el DIM va al frío de Nariño: así se jugará la séptima fecha de la Liga

El Torneo Clausura de la Liga Betplay va como un suspiro. Recién inicia agosto, segundo mes de competencias y ya empezó la disputa de la séptima jornada. El primer encuentro de la fecha se jugó el miércoles en el estadio Palmaseca de Palmira entre Deportivo Cali y Unión Magdalena. Ambos elencos necesitan una victoria para mejorar su ubicación en la tabla de posiciones del torneo. Los vallecaucanos se ubican en el puesto 13 con 6 puntos. Los samarios aparecen en la decimoquinta casilla, con 5 unidades. En el duelo, que enfrenta a dos técnicos experimentados –Alberto Gamero y Alexis García–, se espera que haya buen espectáculo para los aficionados que lleguen al escenario deportivo.

¿Cómo se jugará la séptima jornada de la Liga?

El jueves continúan las acciones. El Deportivo Pereira del entrenador venezolano Rafael Dudamel recibe, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, al América de Cali que el martes perdió, 2-1, el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana con Fluminense de Brasil. El duelo está programado para empezar a partir de las 6:00 p.m.

La fecha continuará el viernes 15 de agosto con el partido entre Alianza FC y Once Caldas, que se disputará en la capital del Cesar desde las 4:00 p.m. Entre tanto, el sábado habrá tres partidos. El primero será el duelo entre La Equidad y Llaneros (3:00 p.m.). Después Águilas Doradas y Boyacá Chicó (5:15 p.m.), mientras que la jornada sabatina se cerrará con el emparejamiento entre Atlético Nacional y Fortaleza, programado para las 7:30 p.m., en el Atanasio Girardot.

El domingo solo habrá un juego. Será el emparejamiento entre Deportes Tolima y Millonarios. El lunes –festivo en nuestro país–, se disputarán los encuentros entre Junior y Atlético Bucaramanga (5:15 p.m.), así como el duelo Deportivo Pasto-DIM (7:30 p.m.). El martes se cerrará la fecha con el encuentro Santa Fe-Envigado.