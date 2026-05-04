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Golpe a red de trata de personas en Medellín dejó un capturado y 154 celulares incautados

Las autoridades lanzaron una ofensiva en Laureles, El Poblado y Belén que dejó un capturado y cientos de dispositivos electrónicos incautados.

  • La Policía, el Ejército y el CTI de la Fiscalía realizaron de forma conjunta el operativo. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    La Policía, el Ejército y el CTI de la Fiscalía realizaron de forma conjunta el operativo. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
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hace 2 horas
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En una gran redada desarrollada en varios puntos de Medellín, las autoridades golpearon a una banda ilegal dedicada a la trata de personas y el narcotráfico.

El resultado se produjo en medio de un operativo realizado de forma conjunta entre la Policía, el Ejército, el CTI de la Fiscalía y apoyado por la Secretaría de Seguridad de Medellín.

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Según informó esta última dependencia, en total se realizaron diez allanamientos simultáneos en barrios como Laureles, El Poblado y Belén, planeados en medio de una investigación en contra del crimen organizado.

Uno de los principales resultados consistió en la captura de un hombre con una orden judicial, por el delito de tráfico, porte y fabricación de armas de fuego.

Además de esa detención, el operativo resultó en la incautación de dos armas de fuego, dos armas traumáticas, 79,2 gramos de marihuana, 2,8 gramos de anfetaminas y 0,8 gramos de cocaína.

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En la acción también quedaron en poder de las autoridades cientos de dispositivos electrónicos y documentos, que contendrían información clave para esclarecer el funcionamiento de esa estructura ilegal.

Dentro de ese material, las autoridades destacaron el decomiso de 154 teléfonos móviles, diez computadores, cuatro tabletas, siete memorias microSD, así como pasaportes, registros contables y otros documentos sensibles.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, señaló que tras este operativo se espera recabar más información para encontrar más víctimas de trata de personas y conocer a fondo el funcionamiento de otras organizaciones ilegales implicadas en esas actividades.

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“Estos allanamientos son importantes porque permitieron incautar elementos clave de los cuales se podrá extraer información útil para las investigaciones”, señaló el funcionario.

“Este resultado refleja una acción coordinada y estratégica contra estructuras que afectan la dignidad humana y financian el crimen organizado. En Medellín estamos cerrando espacios a quienes pretenden lucrarse de la explotación y el narcotráfico”, agregó.

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