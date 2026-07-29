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Neymar confirmó su adiós de la selección brasileña de fútbol: “Fui feliz”

El astro brasileño tiene contrato con Santos y disputa, además del torneo local, la Copa Sudamericana.

  • Neymar confirmó que no seguirá en la selección brasileña cerrando así su ciclo con la Canarinha. FOTO GETTY
    Neymar confirmó que no seguirá en la selección brasileña cerrando así su ciclo con la Canarinha. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 1 hora
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Luego de la victoria del Santos con Neymar en cancha en el segundo tiempo, 4-2 al club venezolano UCV y confirmar su clasificación a los octavos de final en la Copa Sudamericana 2026, el astro brasileño confirmó su adiós de la selección.

Tras el partido, en la transmisión oficial, Neymar manifestó que “mi etapa con la selección nacional ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché y me esforcé por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo”, comentó el 10 de Santos.

Neymar ya había reaparecido en competencia en Brasil, el sábado anterior, y marcó dos goles, pero su equipo empató 2-2 con el colista Chapecoense y solo un punto lo separa de la zona de descenso.

El máximo goleador histórico de Brasil fue incluido en la convocatoria para el Mundial casi tres años después de su último partido con la selección nacional, y disputó tan solo 37 minutos en dos encuentros.

Su único gol, de penalti, no fue suficiente para evitar la eliminación temprana de Brasil tras la derrota por 2-1 ante Noruega en octavos de final, y entre lágrimas declaró: “Aquí termina todo”.

Neymar, de 34 años, sigue bajo contrato con el Santos —que lucha por evitar el descenso— hasta finales de año.

Marcó dos goles en su primer partido tras su regreso, respondiendo a sus críticos con una celebración irónica.

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Neymar celebró con un gesto que imitaba a un repartidor de cartas, tras haber recibido críticas por participar en un torneo de póker mientras sus compañeros disputaban un partido de ida de la Copa Sudamericana en Venezuela.

Preguntas y respuestas

¿Por qué Neymar renunció a la selección de Brasil?
Neymar decidió cerrar su ciclo con la selección tras considerar que ya cumplió su etapa e hizo historia con la camiseta amarilla. Luego del partido de Santos ante UCV en la Copa Sudamericana, el atacante de 34 años declaró que entregó todo por su país en el pasado, pero que en este momento ya no desea continuar jugando con la selección nacional.
¿Cuántos goles marcó Neymar en el Mundial 2026?
Neymar anotó únicamente un gol de penalti en el Mundial 2026. Esa anotación no fue suficiente para evitar la derrota 2-1 frente a Noruega en octavos de final y la posterior salida prematura del conjunto brasileño de la cita orbital.
¿Hasta cuándo tiene contrato Neymar con el Santos de Brasil?
El contrato actual de Neymar con el Santos está vigente hasta finales de este año 2026. A pesar de lograr la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 4-2 a UCV de Venezuela, el club se encuentra en una situación crítica en el torneo local, a un solo punto de los puestos de descenso tras empatar 2-2 contra Chapecoense.

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