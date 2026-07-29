Greenpeace alerta por deforestación de 8.896 hectáreas en parques nacionales de la Amazonía colombiana

La organización ambiental Greenpeace Colombia alertó que durante 2025 se deforestaron 8.896 hectáreas dentro de tres de los parques nacionales más importantes de la Amazonía colombiana, una situación que, según la entidad, evidencia que la presión sobre estas áreas protegidas continúa pese a su máximo nivel de conservación.
Los resultados provienen de un monitoreo satelital realizado con imágenes Landsat y procesamiento geoespacial, que identificó la pérdida de bosque en los parques nacionales Sierra de La Macarena, con 4.973 hectáreas afectadas; Serranía de Chiribiquete, con 2.060 hectáreas; y Tinigua, con 1.863 hectáreas.
De acuerdo con Greenpeace, estos datos no representan un hecho aislado, sino que confirman una tendencia de deforestación que se ha mantenido durante más de una década en algunas de las áreas naturales más importantes del país.