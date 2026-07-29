Maluma quiere llevar a toda Latam su proyecto de moda, Remanence

El espacio, de 46 metros cuadrados, fue concebido como un refugio en medio de la ciudad. Su arquitectura combina tapia, madera, piedra y acero inoxidable para llevar la naturaleza al centro urbano y crear un ambiente que invita a desacelerar.

Remanence, la firma de moda en que participa Maluma , y que durante el último año recorrió el país con su Pop Up Tour, inauguró Remanence Center, su primera tienda permanente, en Wake Living, Medellín , la ciudad donde nació y desde donde hoy proyecta su expansión por Latinoamérica.

Más que un punto de venta, Remanence Center está pensado como un punto de encuentro: un lugar para detenerse, compartir y construir relaciones alrededor del bienestar, que desde el día uno acogerá lanzamientos, conversaciones y experiencias alineadas con la esencia de la marca.

“Más que una tienda, Remanence Center representa la evolución natural de la marca. Después de un año recorriendo Colombia con nuestro Pop Up Tour, entendimos que la comunidad buscaba mucho más que un lugar para comprar. Este espacio nace para consolidar ese recorrido y convertirse en un punto de encuentro donde las personas puedan conectar con la filosofía de Remanence y vivir la marca de una forma más cercana”, afirma Ana Villegas, Directora Comercial y Creativa de Remanence.

La apertura llega acompañada del lanzamiento de Golf Gorp, la nueva colección de la marca, inspirada en la estética retro del golf y reinterpretada desde un enfoque técnico outdoor. Los cortes limpios, la comodidad y la elegancia deportiva de este deporte se trasladan a prendas para hombre y mujer pensadas para el día a día, fieles a la esencia gorpcore que caracteriza a Remanence.

La línea masculina incluye camisetas, pantalones y chaquetas, con precios entre $284.900 y $755.000 COP; la femenina lanza un midlayer y un biker, acompañados de chaquetas y pantalones repelentes al agua diseñados para adaptarse con naturalidad al universo lifewear.

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El protagonismo textil sigue en manos de Trailguard, el tejido insignia de la marca —una mezcla de nylon y elastómero con acabado repelente a líquidos y stretch multidireccional—, que en esta colección estrena un nuevo azul grisáceo inspirado en el tono Stormy Weather, el sello visual de Golf Gorp. La colección explora además, por primera vez, el uso de estampados, y amplía el portafolio con dos camisetas en algodón Pima 100%, reconocido por su suavidad y resistencia.

Dos piezas condensan el momento actual de Remanence: la chaqueta Interval, prenda statement de la colección, desarrollada en Trailguard con silueta de inspiración outdoor, propuesta half zipper y tecnología repelente al agua; y el pantalón chino Zone, una evolución de los chinos más celebrados de la marca, ahora con silueta relajada y dos prenses al frente en el color protagonista de la temporada.

Remanence creció 228% en facturación frente al mismo período del año anterior, con el e-commerce multiplicándose por cinco (+401%) y el retail creciendo 151%, apalancado en una red de aliados estratégicos que hoy suma 25 puntos de venta multimarca en 10 ciudades de Colombia. Para el cierre del año, la marca proyecta un crecimiento del 130% frente a 2025 y el inicio de su apertura a mercados de Centro y Suramérica, con un principio innegociable: la rentabilidad como brújula y la sostenibilidad —financiera, productiva y de marca— como estrategia de largo plazo.