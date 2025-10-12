Néstor Lorenzo, tras la goleada ante México: “Definimos con categoría”

Tras golear a México 4-0 en el estadio AT&T, en Arlington, Estados Unidos, el pasado sábado en la noche y en juego de preparación para la Copa del Mundo de 2026, el técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, se mostró cauto y expresó que no se pueden confiar, sobre todo porque el cuadro azteca planteó un buen partido.

James Rodríguez asistió a Jhon Lucumí (16’) y a Luis Díaz (53’), mientras que Jéfferson Lerma (64’) y Johan Carbonero (87’) redondearon la peor goleada sufrida en el actual proceso del seleccionador del Tri, Javier Aguirre.

“El resultado fue un poco abultado respecto a lo que fue el partido. No hay esa diferencia”, consideró Néstor Lorenzo, DT de Colombia. “El plan salió porque tuvimos categoría en la definición”.

“Esta selección mexicana, campeona de la Copa Oro, es una de las mejores de los últimos tiempos, si no la mejor, con un gran técnico, por momentos te llevan a jugar donde no te hacen sentir cómodo”, prosiguió el argentino.

“México jugó bien, pero aprovechamos oportunidades. Tienen un gran técnico y se ve el trabajo. México por momentos nos llevó a lugares que te hacen sentir incómodo. El resultado se dio porque pudimos definir con categoría”.